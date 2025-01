Milanović: Primorcu su javljali odgovore na mobitel. Maknuo sam mu smartphone sa stola

Večeras u ponoć počinje izborna šutnja. Uoči drugog kruga izbora za predsjednika u nedjelju u Index studiju gostovao je aktualni predsjednik i kandidat Zoran Milanović koji je u prvom krugu odnio nadmoćnu pobjedu s 49,09 posto osvojenih glasova.

Milanović kaže da Primorac ne želi doći na debatu na kojoj nema pripremljena pitanja.

- Na debati sam mu maknuo smartphone sa stola - rekao je.

Kaže da su Primorcu cijelo vrijeme na mobitel dolazili podaci "u realnom vremenu". Nakon nekog vremena su s televizije uzeli Primorcu mobitel i dali mu olovku, kaže Milanović.

- Razgovaramo pred milijun ljudi pred kojima ja imam kapitala, koji su mi već ukazali podršku, što je dokazano već u prvom krugu izbora. Povjerenje ljudi gradim, njegujem i čuvam već 20 godina. To valjda nešto vrijedi. Ako si inteligentan, moraš se zapitati kome će ljudi vjerovati – tebi ili meni? Ovo je poslovna odluka. Ljudi će vjerovati meni jer govorim istinu o tebi. Kako misliš živjeti nakon svega toga, čovječe. Nisam rekao ništa osim istine, samo nisam imao vremena reći sve. Moraš biti zaista perfidnjak da bi u svojoj pišljivoj biografiji napisao sve ono. Moja biografija stane na jednu stranicu - rekao je Milanović.

- On nije dezerter, on je pobjegulja. Nije jedini koji je otišao u Ameriku dok rat nije bio izvjestan. Nije jedini. Ali to predstaviti kao neki veliki svjetski plan. On je išao doktorirat, a ne završit forenziku. On uopće nema pristup jamama. On se u debati razmeće podacima koji, ako su točni, su tajni. Tim podacima imamo pristup ja i Plenković - rekao je Milanović o Primorcu.

Izbor Turudića na čelo DORH bio je kap koja je prelila čašu i pokrenula Rijeke pravde.

- To što sam napavio je izazvalo paniku u HDZ-u i aktiviralo njihove spavače, ne samo u Ustavnom sud. Sjećate se što su govorili, to je bio grčeviti, mahniti pokušaj da vlast ne formira bilo tko osim Plenkovića. U tome su i uspjeli - rekao je Milanović i dodao da nije očekivao da će formirati vladu.