Milanović: 'Problem Hrvatske nije centralizacija nego loša centralizacija i korupcija'

Hrvatski predsjednik Zoran Millanović rekao je u subotu na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Starih Mikanovaca da problem Hrvatske nije centralizacija već loša centralizacija i korupcija.

Čestitajući mještanima Starih i Novih Mikanovaca Dan općine, Zoran Milanović ponovio je da nije za ukidanje općina rekavši kako većina gradova i općina, na čijoj se demontaži, kako je kazao, radi od njihovog osnivanja, rade dobro i u korist svojih građana i mještana.



- Da se ne lažemo, ima i lopovluka i uhljebljavanja, ali to nije razlog za njihovo ukidanje jer benifiti i koristi pretežu u odnosu na nedostatke. U tih 520 i nešto gradova i općina ja jedino vidim želju ljudi da se odvoje i formiraju neku novu općinu - kazao je ocijenivši da je sadašnji sustav općina u Hrvatskoj održiv, i nije loš.

Milanović: Oprezno oko osnivanja regija, centralizacija je u brojnim segmentima nužna i potrebna

Podupro je i ostanak županija dok je u svezi osnivanja regija izrazio oprez rekavši da je centralizacija države u brojnim segmentima nužna i potrebna.

Kazao je i da je sustav u Hrvatskoj postavljen na način da ti ne dozvoljava da na plaće zaposlenih trošiš više od 18 posto proračuna.

- Šta tu nije jasno? To u startu govori da ne možeš zapošljavati koliko hoćeš. Nekom ćeš, nažalost, pogodovati i netko će se osjetiti zakinutim i nezadovoljan, ali sustav kao sustav funkcionira i ne bih ga prepisivao niti jednoj političkoj garnituri - rekao je pozvavši mikanovačke općinske vlasti da iskoriste svaki euro iz fondova Europske unije.

- To je i glavni smisao članstva u EU. Nije to zajednička vanjska politika, nisu zajednički ratovi i sukobi s trećim, četvrtim i petim zemljama. Naš interes je da se od toga bolje razvijamo i čuvamo svoje. Tko god misli da ćemo za za 20, 30 ili 50 godina imati jedinstvenu Europu kao federalnu državu, po meni ne samo da je u krivu, nego ja to ne želim. Ne želim da budemo svi isti, kao što ne želim da Slavonija bude ista kao Dalmacija - poručio je predsjednik Milanović.

Spomenuo i da su mu neki kritičari lani zamjerali što je otišao u Babinu Gredu na tamošnji festival slavonskog bećarca "Bećar fest", a trebao se sastati s predstavnikom američke vanjske politike.

- Tada sam ocijenio je da je 'Bećar fest' meni važniji. Sutra će možda biti važnija američka vanjska politika, ali se bojim toga trenutka jer će to značiti da će stvari u svijetu biti još gore. Ali, dok ne dođe taj trenutak, 'Bećar fest' ima prednost"- kazao je Zoran Milanović za što je bio nagrađen pljeskom.

Staromikanovačka općina lani raspolagala s 13 milijuna i realizirala brojne projekte

Načelnik Općine Stari Mikanovci Mario Milinković kazao je da je prošle godine staromikanovačka općina imala proračun veći od 13 milijuna što je desetak milijuna kuna više nego prije 10 godina, a što je omogućilo realizaciju brojnih projekata.

Nakon svečane sjednice Općinskog vijeća, na kojoj su zaslužnim pojedincima i udrugama uručena priznanja, predsjednik Zoran Milanović obišao je natjecatelje koji su parku u središtu mjesta kuhali čobanac koji je i kušao, a u razgovoru se zadržao i sa izlagačima na sajamskim štandovima.

