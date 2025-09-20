Milanović putuje u Ameriku: Najavio govor u UN-u, posjet vojnoj bazi i susret s Hrvatima

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović idući će tjedan u Sjedinjenim Državama govoriti u Općoj skupštini UN-a, posjetiti vojnu bazu Minnesote i sastati se s guvernerom te savezne države te se obratiti Hrvatima u toj državi i New Yorku, najavio je njegov ured u subotu.

Obraćanje predsjednika Milanovića na sjednici 80. Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku, koja će biti obilježena najvećim svjetskim podjelama u nekoliko desetljeća, predviđeno je za srijedu. Glavne teme bit će rat u Ukrajini i nuklearna napetost s Iranom, kao i rat u Gazi i međunarodno priznanje palestinske države.

Predsjednik će tako prije svog govora sudjelovati i na Međunarodnoj konferenciji o mirnom rješenju palestinskog pitanja i provedbi dvodržavnog rješenja u UN-u u ponedjeljak, gdje je Hrvatska prošli tjedan kao jedna od 142 članice glasala za usvajanje francusko-saudijske Deklaracije o mirnom rješenju palestinskog pitanja i provedbi dvodržavnog rješenja.

Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga nakon sjednice UN-a nastavlja svoj radni posjet Sjedinjenim Državama u vojnoj bazi Nacionalne garde Minnesote u Minneapolisu u petak i subotu, gdje će mu biti predstavljeni oružani sustavi i postrojenja za održavanje helikoptera Black Hawks te oklopnih vozila Bradley i Abrams. Osim zapovjednika Nacionalne garde, primit će ga i guverner savezne države Minnesote.

„Sjedinjene Države su najveći partner Hrvatskoj u području obrane, pri čemu vojna suradnja postoji u gotovo svim područjima“, poručuju iz ureda predsjednika republike, navodeći sve „od školovanja pripadnika OSRH u SAD-u, obuke i vojnih vježbi do opremanja vojnom opremom i suradnje u okviru vojnih misija i operacija“.

Boravak u SAD-u predsjednik Milanović će iskoristiti i za susrete s Hrvatima u Minnesoti i New Yorku, gdje će, odmah po dolasku u New York u nedjelju predsjednik posjetiti Župnu crkvu svetih Ćirila i Metoda i hrvatski centar u New Yorku. Susret s Hrvatima koji žive u Minnesoti planiran je za petak u Hrvatskom domu.