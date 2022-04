Milanović: Radman je djelovao kao zla Mary Poppins, vlada se prema BiH ponijela izdajnički

Predsjednik Zoran Milanović rekao je u petak da se vlada prema Bosni i Hercegovini ponaša izdajnički i da se njega situacija u BiH više tiče nego rat u Ukrajini.

- Ovo je sad izdajničko ponašanje. Teška riječ, ali nema druge. Ne mogu reći neprikladno, nedostojno, nije kul. Izdaja, čista izdaja - rekao je hrvatski predsjednik novinarima.

Istaknuo je da ima potrebu "raditi za nacionalne interese, dan i noć, ali ne za rat u Ukrajini".

- To me se tiče jedan posto u onoj mjeri u kojoj me se tiče 100 puta više situacija u BiH. Sigurnosno pitanje za Hrvatsku par excellence, što bi rekao Milan Bandić - dodao je.

Milanović je kritizirao što se govori o sazivanju Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog rata u Ukrajini, a ne zbog situacije u BiH i pita se kakva se poruka time šalje, ali i koja je perspektiva 500.000 hrvatskih državljana u BiH. "Pedala, kak' se veli u Zagrebu", smatra on.

- Prvo ćete ostati bez javnih poduzeća, klasična ona seljačka, muljatorska metoda. Točno vidiš iz aviona, zavezanih očiju što rade. (...) A tko gubi u BiH? Gubi jedna dosta uska klika, ne može izgubiti Bakir Izetbegović, predstavnik Bošnjaka. On je samo pakostan i pokvaren, dotjeran sam u situaciju da to moram reći. Izgubit će Komšić i njegova družina koja parazitira na hrvatskom glasu - rekao je Milanović.

Milanović potporu Hrvatske Finskoj i Švedskoj na putu prema NATO-u uvjetuje promjenom situacije u BiH. Prije nekoliko dana je rekao da Hrvatski sabor ne bi trebao ratificirati finsko i švedsko pristupanje NATO-u dok se ne promijeni izborni zakon u susjednoj državi.

Idući samit NATO-a održat će se krajem lipnja u Madridu, a Milanović je ponovio svoj stav o pristupu Finske i Švedske tom vojnom savezu.

- Mogu li ja to blokirati na samitu? Vjerojatno ne mogu zato što su mehanizmi takvi da te uvijek mogu izraditi i prevariti - rekao je predsjednik.

- Ako je stav vlade izdajnički, a moj je ovakav da se moramo boriti do zadnjeg, ne metka, već do zadnje riječi, onda smo mi suzdržani. Onda smo mi suzdržani, imamo izdajničku vladu - smatra Milanović.

- Finska će opet biti pozvana, ali Finska i Švedska koja se tu skriva kao mali zeko, ne mogu postati članice NATO-a ukoliko sve članice ne ratificiraju pristupni sporazum. Dakle i Hrvatska - rekao je Milanović.

Ponovno je prozvao hrvatskog ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana.

- Kako će Jesenjin objasniti da je svaki vikend bio u Hercegovini u zadnje dvije godine da bi te ljude ustvari anestezirao, da bi im lijevao rakiju u mlijeko kao zločesta dadilja maloj bebi da ne plače. To je radio, zla Mary Poppins - rekao je Milanović.

Najčitaniji članci