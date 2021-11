Francuski predsjednik Emmanuel Macron doputovao je u službeni posjet Hrvatskoj. Dočekao ga je hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Nakon održanog sastanka, dali su izjave.

- Razgovarali smo o nabavci aviona, ali i zbivanjima u regiji i u svijetu. Francuska je jedina nuklearna sila u EU, ona to sve gleda na jedan širi način od našega. Razgovore ocjenjujem odličnima. Radujem se svemu ovome, deklaraciji o suradnji, ovo je za Hrvatsku novi početak, ovo je ozbiljna promjena kojoj se radujem. Ovi narančasti riboni, u 5 ujutro nakon druge kave moja supruga kaže da je danas Dan borbe protiv nasilja nad ženama. Drago mi je da se francuski predsjednik pridružio tome... Hvala vam - rekao je Milanović.

- Veliko mi je zadovoljstvo i ponosan sam što sam prvi predsjednik Francuske koji je posjetio Hrvatsku od osamostaljenja. Radi se o jednoj nepravdi, jer ovaj je posjet simbol našeg prijateljstva i pokazuje koliko su snažne veze između ove dvije države. Hrvatska je 2013. postala članica EU-a - rekao je Macron.

- Ova današnja posjeta, partnerstvo koje smo potpisali, nakon mukotrpnog rada naših ministara, uzvisit će našu bilateralnu vezu, ali isto i s vezama naših Vlada koje će konsolidirali ovu bilateralnu vezu prema jednoj Europi, obrani koja isto tako sudjeluje u NATO-u - poručio je Macron.

Podsjetio je da je Hrvatska predsjedala 2020. godine, a da će Francuska predsjedati 2022. godine te da će nastaviti ove uske bilateralne veze.

- Ova suradnja koju ćemo osnažiti je izuzetno važna za temu koja je pred nama, a to je tema Zapadnog Balkana, pitanje mira, strateško pitanje za EU, to je ono što će nam omogućiti da izradimo novu etapu. Znam da je vama stalo do toga i znam da će vaše veze nam pomoći u tome. Zahvaljujem, predsjedniče, na razgovoru. Ovaj posjet je novo poglavlje na području bilateralnih odnosa. Puno toga je još pred nama - rekao je.

