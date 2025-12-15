Milanović se nada da EU neće kao Jugoslavija i SSSR propasti zbog nametanja jednoumlja

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je u ponedjeljak kako se nada da Europska unija neće kao Jugoslavija ili Sovjetski Savez propasti zbog nametanja jednoumlja.

Milanović je u dvodnevnom posjetu Slovačkoj, gdje će se u utorak sastati sa slovačkim kolegom Peterom Pellegrinijem i s premijerom Robertom Ficom.

Na sastanku s predstavnicima hrvatske nacionalne manjine u hrvatskom veleposlanstvu u Bratislavi, Milanović je za Pellegrinija i Fica u ponedjeljak rekao da ih dugo poznaje, s njima komunicira te da je njihov istomišljenik "što ne znači da danas u Europi svi misle isto".

"Ali postoji jedna tendencija da se ljude nagovori, a ako ne ide lijepo, a od toga se vrlo brzo odustaje pa se onda ide na silu da svi misle isto, a taj film smo već gledali. Zbog toga je propala Jugoslavija i Sovjetski Savez. Nadam se da neće i Europska unija", rekao je Milanović.

"Ne mogu se svi ponašati na isti način, a zajedničke demokratske vrijednosti (su) stvar tumačenja", dodao je.

Foto: Ured predsjednika

Fico je jedan od rijetkih europskih čelnika koji održava kontakte s Moskvom i po dolasku na vlast 2023. obustavio je vojnu pomoć Ukrajini.

Očekuje se da će Milanović s Pellegrinijem u utorak razgovarati o bilateralnim odnosima, gospodarskoj suradnji, proširenju Europske unije, europskoj obrani i sigurnosti, energetskoj suradnji te o ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku.

Ured predsjednika je u priopćenju odnose dviju zemalja opisao kao "prijateljske, stabilne i bez otvorenih pitanja":

Robna razmjena je u 2024. iznosila 1,5 milijardi eura, a u prvih jedanaest mjeseci ove godine Hrvatsku je posjetilo 528 tisuća slovačkih turista, stoji u priopćenju.