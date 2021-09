Komentirajući današnje popuštanje mjera, predsjednik Zoran Milanović pitao se zašto cijepljeni nose maske. "Ne možemo stalno maska, ne maska. Vidim svaki dan da u Vladi svi cijepljeni nose maske. Zašto? Pa ako sam se cijepio poruka je: ‘Cijepi se i ti pa nećeš morati nositi masku’. Ovo je kao muhe bez glave”, rekao je predsjednik.

Epidemiologinja Zvjezdana Lovrić Makarić u razgovoru za N1 pojasnila je da je za odluku o (ne)nošenju maske jako važna epidemiološka situacija, a da epidemiološke mjere definira Nacionalni stožer civilne zaštite.

- Sjećate se, na početku same epidemije, još u veljači prošle godine nisu bile preporuke za nošenje maske. No u trenucima kada je visoka cirkulacija virusa u populaciji jako je važno nositi masku jer se na taj način smanjuje rizik. Činjenica je da je kod cijepljenih osoba rizik od obolijevanja manji, no nijedno cjepivo nije sto posto učinkovito, tako ni cjepivo protiv covida - pojasnila je.

Rekla je i da se preporuke Stožera mogu prilagoditi, kako će se poboljšavati epidemiološka situacija.

- I sam CDC u jednom je trenutku rekao da cijepljeni ne trebaju nositi masku, no otkad je broj zaraženih u SAD-u počeo rasti, preporuke su da i cijepljeni nose maske - rekla je Lovrić Makarić.