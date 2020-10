Milanović se pitao gdje su bili partizani kod pokolja u Gatima, a ubrzo mu je stigao i odgovor

Zoran Milanović bio je danas na komemoraciji povodom 78. godišnjice talijansko-četničkih zločina u Gatima, u zaleđu Omiša, gdje je ponovno svojim izjavama izazvao lavinu reakcija

<p>Nakon polaganja vijenca i paljenja svijeće na spomenik žrtvama, Milanović je kazao kako treba reći tko je kriv za to:</p><p>- Za Gatu sam čuo od svog pokojnog djeda, kao i za pokolj koji se dogodio u selu Otok, u neposrednoj blizini. Uvijek je to bila priča o strašnom stradanju i masakru koji su počinili Nijemci, SS divizije nad mještanima sela koje nije bilo partizansko, greškom. Četnici, Talijani- nastavio je Milanović i rekao: "Pitao sam djeda - gdje su bili partizani da ih zaštite?"</p><p>Krivo je ljudsko zlo. Smetalo ih je što su ovdje djelovali partizani. Da stvar bude sve još nadrealnije, mjesec dana prije toga potpisali su ugovor s vlašću NDH i došli ovdje ubijati Hrvate - rekao je Milanović u govoru.</p><p>U zoru 1. listopada 1942. godine u selu koje je bilo smješteno svega nekoliko kilometara od Omiša, središta Velike župe Cetina u NDH, talijanski fašisti i četnici su ubili ili zaklali 79 mještana sela te 16 ljudi iz obližnjih zaseoka.</p><p> - Taj narod to nije zaslužio. I zato je trebalo stati u zaštitu. Od tu moje dječje pitanje djedu: Gdje ste bili vi, partizani? Vaša kuća su vaše najveće svetinje. Ja nisam religiozan, ali znam što vam znači Bog, crkva, domovina. Meni domovina mnogo znači. Ovo se više nikada neće dogoditi - rekao je Milanović.</p><p> - Povijest je bila strašna, mora se znati tko je za to odgovoran: naredbodavci, izvršitelji, nacisti koji su to radili hladnokrvnije i brutalnije. Dragi prijatelji, mještani Gata, laka im hrvatska zemlja, neka ih Bog čuva - rekao je Milanović.</p><h2>'Dida ti nije znao objasnit? 50 godina se nisi stigao informirat?'</h2><p>Ubrzo su stigle i reakcije, a književnik <strong>Vlado Bulić</strong> na Facebooku je Milanoviću poručio:</p><p>"Nisu Gate nego su Gata i nisi u Gati nego si u Gatima".</p><p>- Drugo, dida ti nije znao objasnit di su bili partizani a ti se, eto, u pedeset godina nisi stigao informirat. Partizani su bili u Mosoru i krenuli su prema Gatima (ne Gati) čim je vijest o pokolju došla do njih. Je***a, '42. nije bilo mobitela. Dočekali su četnike na povratku iz Ostrvice nakon čega su četnici morali ostaviti sav plijen i povući se u Omiš. Bez tog napada bi se pokolj i pljačka vjerojatno nastavili. Jedinu kakvu takvu medicinsku pomoć žrtvama pružio je doktor Buljević, partizanski suradnik iz Omiša, po kojem se do devedesetih zvala omiška ambulanta, a onda mu je i skinuto ime i maknuta bista pred ambulantom.</p><p>J****, imao sam i ja dida. I pradida koji je medju zrtvama pokolja - poručio mu je Bulić.</p>