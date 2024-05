Milanović: 'Sjednem na bicikli i pod krinkom vozim Zagrebom. Gledam stvari koje me smetaju'

Bog je izmislio čovjeka, a čovjek je izmislio bicikl. Onda sjednem na bicikl i pod krinkom se vozim po Zagrebu. I gledam stvari koje me smetaju i onda malo maltretiram gradonačelnika, kažem – ovo ti ne valja, moraš ovako, moraš onako, tu se raspada, tu ti je sve puno smeća, ovdje će nekoga pogaziti. I to ću nastaviti raditi, ispričao je na današnjoj svečanosti u povodu Dana grada Zagreba, predsjednik Zoran Milanović.

Predsjednik je naglasio kako to nije trgovina utjecajem jer on samo upozorava. Govorio je i o grafitima.

- Netko se potpisao, ili napisao Ivica plus Marica. To su stvari koje obilježavaju grad”, kazao je Milanović. “Uništavati nečiju imovinu, posebno novu, nije teško kazneno djelo, ali ima elemenata kriminala. Ako se na to ne reagira od strane nadležnih vlasti, onda je poruka navalite - dodao je, prenosi Telegram.

Poslao je i poruku gradskoj vlasti.

- “Borite se za ono što možete ostvariti i budite otporni na ono na što vaš prethodnik nije bio”, poručio je još. “Bez obzira na poslovicu ‘o mrtvima samo najbolje’, naslijedili ste groznu situaciju, uspjeli ste grad fiskalno konsolidirati, novcem se raspolaže bolje i pametnije, vrlo suzdržano. I to u određenim poslovnim krugovima, jer ljudi pričaju, izaziva iritaciju. Ostanite takvi, alternativa je lošija od toga - rekao je.