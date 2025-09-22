Milanović: Teška su vremena. Europu vode nesposobnjakovići. Moramo misliti na sebe

Predsjednik Milanović susreo se s predstavnicima hrvatske zajednice u New Yorku, 22. rujna 2025. Na prijemu je održao govor, tmurnog tona. Upozorio je na teška vremena u kojima živimo i kolaps sigurnosne arhitekture na Zapadu, kakav nije postojao ni u doba Hladnog rata.

- Vrijeme u kojemu danas živimo nije zabilježeno, depresivno je i nije dobro. Ljudi koji su na čelnim pozicijama, posebno u Europi, rade jako loš posao i općenito nisu dorasli tom zadatku. Neke stvari su nerješive, a način na koji se rješavaju dovode do daljnjeg antagonizma i moguće do rata - upozorio je predsjednik Republike Zoran Milanović u nedjelju navečer u New Yorku, na prijemu za Hrvate koji žive i rade u tom gradu, ali i drugim gradovima na istočnoj obali SAD-a.

Foto: Ured predsjednika

Uspoređujući doba hladnog rata i sadašnje stanje u svijetu, podsjetio je kako je u doba hladnog rata bilo izuzetno teško i trebalo je jako puno koncentracije da različiti ljudi sjednu i razgovaraju o važnim stvarima.

- Zadnjih dvadeset godina je sve razbijeno, sigurnosna arhitektura svijeta, posebno zapadnog svijeta i sjeverne hemisfere, više ne postoji - rekao je predsjednik Milanović i ponovio kako danas „živimo u teškim vremenima.

- Moramo gledati sebe, svoj posao i svoje interese te gledati da ne stršimo previše u savezima u kojima smo – NATO-u i Europskoj uniji - upozorio je predsjednik.

Foto: Ured predsjednika

Govoreći o stanju u EU i ulozi Hrvatske u njoj, Predsjednik Republike je naglasio:

- Nažalost, stvari baš i ne funkcioniraju onako kako su trebale funkcionirati. Tu ne mislim na privremene i povremene plasmane novca koji dolaze u Hrvatsku za, uglavnom, neproduktivne projekte i stvari koje Hrvatsku neće učiniti tehnološkom silom i neće učiniti bogatijom državom. Ali, bolje da i toga ima jer kada stane imat ćemo nove ozbiljne izazove. Hrvatska danas mora biti lojalna savezima u kojima je članica i mora poštivati obveze koje je preuzela, ali isto tako nikada ne smije dopustiti da nas se uvuče u kombinacije i avanture koje nismo krojili jer to nije solidarnost. To od nas nitko ne može tražiti i neće dobiti, što se mene tiče - rezonirao je Milanović.

Pitanje Palestine

Dotaknuo se i Gaze i rata koji tamo bijesni skoro dvije godine.

- Mi se možemo zalagati za priznanje Palestine. Kažu da to neće puno promijeniti. Pa i neće, ali neke stvari se trebaju riješiti da bi se moglo ići dalje. Svijet neće biti bolji i ljepši, uvijek će biti bremenit krizama, defektima, nedostacima i tome se moramo prilagoditi - zaključio je hrvatski Predsjednik.