Milanović: To je tvoja kuća, tvoja kuhinja, žohari su u njoj

Nakon što je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u sučeljavanju spomenula da se bavi i korupcijom u vojnim i sigurnosnim službama, njene izjave danas je u Zadru komentirao i Zoran Milanović.

Pogledajte video

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Obavještajne službe i sigurnosne službe ne možeš pomladiti niti postariti, tamo rade najbolji, najsvjesniji, dobro obrazovani, lojalni ljudi, čvrstog karaktera, nepotkupljivi - rekao je spomenuvši da je predsjednica 2016. godine smijenila tadašnjeg šefa SOA-e, Dragana Lozančića. Dodao je kako godinama kasnije slušamo o korupciji.

- To je tvoja kuća, tvoja kuhinja, žohari su u njoj, mora ih netko počistiti. Žohari su vrlo otporna bića, prastari su, neuništivo je to. Međutim, što se događalo zadnjih 5 godina? Govori o korupciji u Vojno-sigurnosnoj agenciji, čiji su ljudi uhvaćeni u kriminalu, jer su uništavali račune kad je bilo jasno da se mijenja vlast i da dolazi novi ravnatelj. Ti ljudi su i dalje u postupku, međutim, predsjednica kaže da su oni umirovljeni zato da ih se ne bi moglo nečasno otpustiti. Upravo je ona to učinila prije dva tjedna umirovivši zrakoplovne časnike koji su ulovljeni u krijumčarenju u Zadru - rekao je Milanović, piše N1.

Dodao je i kako ne bi bilo dovoljno da je emisija trajala pet sati i da su ga napajali vodom jer bi dehidrirao koliko bi pričao.

- Ova tema je tek otvorena, ovo samo pokazuje zloćudnost tog trisa, HDZ-a, Kolinde Kitarović i Milana Bandića i njegove klike u Zagrebu - rekao je.

Tema: Predsjednički izbori