Milanović u posjeti Ljubljani: I nepravedan mir bolji je od rata

Rezultat pregovora SAD-a i Rusije može rezultirati „nepravednim” mirom, no i on je bolji od rata, rekao je u srijedu predsjednik Zoran Milanović u Ljubljani nakon sastanka sa slovenskom kolegicom Natašom Pirc Musar.

Bit ovoga sastanka predsjednika dviju država i dobrih susjeda bile su „krupne stvari o kojima barem moramo i možemo razgovarati, ako ih već ne možemo riješiti”, rekao je Milanović u Ljubljani, referirajući se na krize koje pogađaju svijet.

Predsjednik je rekao da „situacija nije dobra” te da se Europa sada mora voditi činjenicom da SAD više nije njezin zaštitnik.

Govoreći o pregovorima Washingtona i Moskve o postizanju mira u Ukrajini, predsjednik je rekao da su njegove simpatije „na strani Ukrajine”, ali da je to zemlja u kojoj je „sve što se događalo zadnje tri godine bilo destruktivno”.

Pregovori dviju sila „možda rezultiraju nepravednim i gorkim mirom, ali taj mir je bolji od rata”, naglasio je.

„Rat u Ukrajini je rat Rusije i Amerike preko ukrajinske grbače, srca i unutarnjih organa koje im čupaju”, nastavio je Milanović pa ustvrdio da će dogovor na kraju biti moguć između tih dviju država, bez da EU itko išta pita.

„To zvuči jako grubo i ne osjećam se ni dobro ni loše radi toga, ali idemo prema tome”.

Čestitka Sloveniji na priznanju Palestine

Pirc Musar je poručila da se dogovor o miru u Ukrajini ne smije dogoditi bez Europe i Ukrajine.

„Ne može se bez Europe razgovarati o miru na europskom tlu”, naglasila je.

Na pitanje jesu li takvi pregovori prihvatljivi Hrvatskoj, Milanović je rekao da je to nevažno jer „ogromnoj” većini hrvatskih državljana nije prihvatljivo ni što se događa u Pojasu Gaze – „manijakalno ubijanje nedužnih ljudi” i „najbrutalniji oblik kršenja ljudskih prava”.

„Pa onda opet nekima to ne smeta. Meni osobno to jako smeta”, rekao je Milanović, pa čestitao Sloveniji na priznanju Palestine.

Ideju dijela europskih država o slanju mirotvornih snaga u Ukrajinu nakon postizanja mira Milanović smatra „ubrzanom i nervoznom reakcijom”. Naglasio je da europske zemlje nemaju snage za takav pothvat, podsjetivši da britanska vojska nema ni 70 tisuća vojnika.

Stav Slovenije je da mirotvorne snage moraju u Ukrajinu nakon dogovora, kazala je slovenska predsjednica, predlažući da to bude pod okriljem Ujedinjenih naroda, organizacije koja mora vratiti ugled koji je izgubila.

Pirc Musar prošli je tjedan kritizirala sastanak koji je o temi Ukrajine pod domaćinstvom Emmanuela Macrona održan u Parizu s prisustvom samo dijela europskih zemalja.

„Sve oružje ovog svijeta neće nam pomoći ako nećemo biti jedinstveni kad se radi o njezinoj sigurnosti i vanjskoj politici”, ponovila je kritiku takvom pristupu.

Arbitraža i mostovi

Dvoje predsjednika se nakon upita novinara dotaknulo i 'vječne' bilateralne teme arbitražnog sporazuma oko ograničenja. Milanović je rekao da Hrvatska „s razlogom” ne priznaje arbitražu između dvije zemlje, no da se Ljubljana i Zagreb slažu oko sadržaja.

„Jedino se ne možemo dogovoriti oko preambule – kako smo došlo do rješenja”, kazao je Milanović, usporedivši to s školskim matematičkim zadacima u kojima nije važno samo doći do rješenja nego pokazati i postupak.

Pirc Musar je naglasila da čvrsto vjeruje da se Slovenija mora držati arbitražne odluke te da ju treba poštivati do „posljednjeg slova”. Izrazila je želju da što prije počne demarkacija granica na kopnu, pa pozvala vlade dviju država da sjednu za stol i razgovaraju o implementaciji te odluke.

Slovenska predsjednica je objavila da su se dvije zemlje usuglasile oko obnove 20 mostova na svojim granicama te da se očekuje da će se dogovor finalizirati do kraja godine.

Milanoviću je ovo prvi inozemni posjet otkako je u siječnju premoćno pobijedio na izborima, pa prošli tjedan započeo svoj drugi mandat. Slovenija je bila njegova prva destinacija i na početku prvog mandata – u veljači 2020. se u Otočcu na Krki sastao s tadašnjim slovenskim kolegom Borutom Pahorom. U Ljubljanu je u srijedu stigao na poziv Pirc Musar s kojom se posljednji put sreo u listopadu prošle godine u Tivtu na samitu foruma Brdo-Brijuni.

Ona je u srijedu dočekala Milanovića, prvu damu i njegovu delegaciju na Kongresnom trgu gdje je on pozdravio pedesetak slovenskih vojnika te su odsvirane himne dviju država za koje je hrvatski predsjednik jednom rekao da su „miroljubive”, za razliku od drugih europskih koje pozivaju na „oružje, megalomaniju i želje za tuđim rijekama i planinama”.

Milanovića je po kišnom vremenu dočekala i skupina vrtićke djece kojima je otkrio „kuriozitet” da se njegov vrtić u Zagrebu zvao po slovenskom pjesniku Otonu Župančiću.

Predsjednik se nakon sastanka s Pirc Musar susreo i s predsjednicom Državnog zbora Urškom Klakočar Zupančić te će se sastati i s premijerom Robertom Golobom.