Milanović zbog otpada razmatra izvanrednu saborsku sjednicu

Zoran Milanović razmatra mogućnost sazivanja izvanredne sjednice Sabora, posvećene problemu nezakonito odloženog potencijalno opasnog otpada u Lici i njegovim posljedicama za okoliš i zdravlje građana, neslužbeno doznaje Novi list iz Ureda predsjednika. Na Pantovčaku pritom, piše Dražen Ciglenečki, ne razmatraju mogućnost da tema sjednice bude glasovanje o nepovjerenju Vladi, jer bi se takav potez smatrao predubokim predsjednikovim miješanjem u političke odnose.

Milanović bi, po uzoru na 2023. godinu, mogao predložiti sjednicu posvećenu konkretnom problemu otpada u Lici, ali i drugim dijelovima Hrvatske. Ako se na to odluči, morao bi formulirati i zaključak o točki dnevnog reda.

Dio oporbe posljednjih dana poziva Milanovića da se uključi i zatraži izvanrednu sjednicu. Most je već sastavio vlastiti prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi i poslao ga zastupničkim klubovima, dok lijevo-liberalna oporba priprema zasebnu inicijativu. Njezini čelnici trebali bi se u petak okupiti u Gospiću, gdje se održava sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode posvećena problemu otpada.

Bez izvanredne sjednice, prijedlog za opoziv Vlade mogao bi doći na dnevni red tek s početkom jesenskog zasjedanja Sabora, a glasovanje bi se, zbog propisanog roka, moglo održati i tek sredinom listopada. Milanovićeva odluka o sazivanju izvanredne sjednice zato bi mogla ubrzati saborsku raspravu o slučaju ilegalnog otpada, koji je posljednjih dana izazvao novu političku eskalaciju.