Obavijesti

News

Komentari 5
REŽE GODIŠNJI?

Milanović zbog otpada razmatra izvanrednu saborsku sjednicu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Milanović zbog otpada razmatra izvanrednu saborsku sjednicu
Sinj: 311. Sinjska alka, uzvanici u svečanoj loži | Foto: Zvonimir Barisin /PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na Pantovčaku pritom navodno ne razmatraju mogućnost da tema sjednice bude glasovanje o nepovjerenju Vladi, jer bi se takav potez smatrao predubokim predsjednikovim miješanjem u političke odnose.

Zoran Milanović razmatra mogućnost sazivanja izvanredne sjednice Sabora, posvećene problemu nezakonito odloženog potencijalno opasnog otpada u Lici i njegovim posljedicama za okoliš i zdravlje građana, neslužbeno doznaje Novi list iz Ureda predsjednika. Na Pantovčaku pritom, piše Dražen Ciglenečki, ne razmatraju mogućnost da tema sjednice bude glasovanje o nepovjerenju Vladi, jer bi se takav potez smatrao predubokim predsjednikovim miješanjem u političke odnose.

EKOLOŠKA KATASTROFA Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad i u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?
Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad i u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?
KOMENTIRA TOMISLAV KLAUŠKI Plenković koristi metode kao i Trump kad manipulira birače
Plenković koristi metode kao i Trump kad manipulira birače

Milanović bi, po uzoru na 2023. godinu, mogao predložiti sjednicu posvećenu konkretnom problemu otpada u Lici, ali i drugim dijelovima Hrvatske. Ako se na to odluči, morao bi formulirati i zaključak o točki dnevnog reda.

Dio oporbe posljednjih dana poziva Milanovića da se uključi i zatraži izvanrednu sjednicu. Most je već sastavio vlastiti prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi i poslao ga zastupničkim klubovima, dok lijevo-liberalna oporba priprema zasebnu inicijativu. Njezini čelnici trebali bi se u petak okupiti u Gospiću, gdje se održava sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode posvećena problemu otpada.

Bez izvanredne sjednice, prijedlog za opoziv Vlade mogao bi doći na dnevni red tek s početkom jesenskog zasjedanja Sabora, a glasovanje bi se, zbog propisanog roka, moglo održati i tek sredinom listopada. Milanovićeva odluka o sazivanju izvanredne sjednice zato bi mogla ubrzati saborsku raspravu o slučaju ilegalnog otpada, koji je posljednjih dana izazvao novu političku eskalaciju.

IZ MINUTE U MINUTU Građani čekaju rezultate novih testova vode, političari izlaze na odlagališta diljem Hrvatske
Građani čekaju rezultate novih testova vode, političari izlaze na odlagališta diljem Hrvatske
EKOCID U LICI Josip je 1991. branio Gospić, a sad se s Mihaelom opet bori za grad: 'Pohlepa će nas uništiti'
Josip je 1991. branio Gospić, a sad se s Mihaelom opet bori za grad: 'Pohlepa će nas uništiti'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Imamo mail iz 2023. o otpadu u Gospiću. Starčević: 'Kokošari su se prodali za stotine tisuća eura'
TKO JE ZNAO?

Imamo mail iz 2023. o otpadu u Gospiću. Starčević: 'Kokošari su se prodali za stotine tisuća eura'

Još 2023. navodno je poslan mail na Ličko-senjsku Županiju, Grad i komunalne djelatnike o otpadu u silosu. Uključeni tvrde da ga nikad nisu primili. Karlo Starčević upire prstom u Andriju Mikulića i vrh države
Dok traju politički obračuni, ekološka bomba u Lici otkucava
PIŠE: TOMISLAV KLAUŠKI

Dok traju politički obračuni, ekološka bomba u Lici otkucava

Dok sanacija stoji. Dok se Gospić guši. Dok se Lika truje. A Hrvatska dugoročno zagađuje. Ekološka bomba otkucava dok se političke stranke nadmeću koja će pokupiti najviše bodova
Oni su na ekocidu uzeli pare, a mi ćemo platiti 125 milijuna €
KOMENTAR: BORIS RAŠETA

Oni su na ekocidu uzeli pare, a mi ćemo platiti 125 milijuna €

Ni 2024, nakon prvih upozorenja za Gospić, Inspektorat nije učinio ništa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026