'Milanoviću i Hrvatima smetam jer moja Srbija stalno raste...'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ocijenio je u nedjelju da "otrovne strelice" koje su mu upućene iz Hrvatske ne dolaze zbog njegovih izjava, političke prošlosti i ocjena o događajima iz povijesti, već zbog snažne ekonomije i suficita koji Srbija ima "samo u Vučićevo vrijeme".

"Znate zašto im Vučić smeta najviše? Zbog snažne srpske ekonomije. Zato što su oni imali prosječnu plaću 840 eura kad smo mi imali 340. Danas je kod nas 510 ili 515 - evo sačekat ćemo podatke još dan-dva, a kod njih je 860. Mi se približavamo i imamo dvostruko veći rast nego Hrvatska. Mi imamo suficit s Hrvatskom u posljednje četiri godine. Samo u Vučićevo vrijeme", naglasio je predsjednik Srbije u intervjuu za TV Prva.

Vučić je na taj način okončao višeminutno reagiranja na pitanje da prokometira pisanje zagrebačkog tiska kako vraća regiju u 90-e.

"Vučić nas vraća u devedesete: Prateći medije u Srbiji koji stoje iza Vučićeva režima, čini se da je Balkan na rubu rata, a Srbija mučenička žrtva", objavio je ranije Jutarnji list.

“Dakle, postao sam krivac i za to što pišu mediji. Zamislite da ovdje napadate Plenkovića i Milanovića analizirajući njihov lik i djelo kroz pisanje medija. To je patološki pristup i ja za to nemam drugu riječ”, prenijela je agencija Tanjug Vučićevo stajalište kojim se referirao na pisanje zagrebačkog tiska.

"Zašto iz Hrvatske idu ovakve otrovne strelice, prije svega prema meni? Pa nisam ja rekao za Hrvate da su 'šaka jada' kao što je Milanović rekao za Srbe da su šaka jada", rekao je Vučić, te prokomentirao Milanovićevu ocjenu kako ne misli o Srbima ono što misli o Vučiću.

"Pa ne mislim ni ja o Hrvatima ono što mislim o vama. Samo to ste vi rekli o mom narodu, a ne ja o vašem narodu", rekao je Vučić.

On je potom, neodređeno, upitao: "Vama se možda ne sviđa istina iz Drugog svjetskog rata koju sam bezbroj puta iznosio, možda se vama ne sviđa istina iz '95. ili se meni ne sviđa neka istina - pod navodnicima - za koju vi govorite".

"Ubili ste me napadajući me za Glinu, strašno što sam radio. Što sam radio? Održao govor u kojem sam govorio da se nadam da Krajina neće pasti u ruke Hrvata ili ne znam što. Zar bih se zbog toga trebao ispričati nekome? Zamislite zločinca i fašista Vučića, što je on radio", rekao je Vučić te nastavio kako mu se spočitava "mjesto u kojem je bilo najteže srpsko stradanje, najteže srpsko sjećanje na '41. godinu i spaljivanje svih Srba u glinskoj crkvi".

"Mislite da se trebam plašiti nečega? Mislite da ne smijem doći u Zagreb i odgovarati vam na pitanja? Mislite da trebam poljubiti zemlju pred vašim svetim stopama zato što vam se trebam diviti jer ste protjerali 250.000 Srba sa svojih ognjišta? Ne pada mi na pamet!", poručio je Vučić.

U intervjuu za TV Prva Vučić je ocijenio i da Srbija neće biti na udaru američkih sankcija zbog nabave ruskog raketnog sustava Pancir S1.

On je, komentirajući izjavu američkog generala Bena Hodgesa od koga se to Srbija treba braniti, rekao da je Srbija neovisna zemlja te da će sama odlučivati koje će oružje kupovati.

„Moje protupitanje generalu Hodges je sljedeće: ’Zbog čega ste, dragi generale, prodali Hrvatima ’Kiowa’ helikoptere sa ’hellfire’ raketama? Zašto su naši njemački prijatelji prodali Pancer haubice Zagrebu?’ Na ta pitanja naravno nema odgovora“, rekao je Vučić, naglasivši kako je Srbiji važno da bude jaka.