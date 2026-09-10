Miletić o zbrinjavanju 650 tona otpada: Da se mene pita, ne bih izabrao Istru za takav otpad

Istarski župan Boris Miletić komentirao je u četvrtak odluku Vlade o zbrinjavanju oko 650 tona otpada s lokacije nekadašnjeg PPK Velebit u Gospiću u dvije domaće cementare među kojima je i Holcim Hrvatska u Koromačnu, rekavši kako u potpunosti razumije zabrinutost ljudi koji tamo žive.

"Nikako mi nije drago što je donesena odluka da se dio neopasnog otpada iz Gospića zbrinjava u Holcimovoj tvornici cementa u Koromačnu. Da se mene pita, sigurno ne bih birao da Istra bude odredište za takav otpad i zato u potpunosti razumijem zabrinutost naših ljudi koji tamo žive", izjavio je za Hinu župan Miletić.

Dodao je da, iako je riječ o neopasnom otpadu i količini koja otprilike odgovara jednodnevnoj količini otpada koju u ovome trenutku proizvodi cijela Istra, to ne umanjuje pravo lokalnog stanovništva na zabrinutost, pitanja i traženje odgovora.

"Sigurnost građana i zaštita okoliša moraju biti na prvom mjestu i tu ne smije biti nikakvih kompromisa. Zato apeliram na Holcim da postupa odgovorno, u skladu sa svim propisima, dozvolama i pravilima struke, uz provedbu svih propisanih mjera zaštite okoliša", poručio je istarski župan Boris Miletić.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela hitnu odluku o zbrinjavanju oko 650 tona otpada s lokacije nekadašnjeg PPK Velebit u Gospiću na način da se otpad izravnim dogovorom raspodjeljuje na dvije domaće cementare – Holcim Hrvatska u Koromačnu (oko 300 tona) i Nexe u Našicama.

"Holcim Hrvatska sudjelovat će u oporabi dijela otpada iz Gospića, tako što će u redovnoj proizvodnji oporabiti oko 300 tona neopasnog otpada, uz važeće dozvole, prethodne analize i kontinuirani nadzor emisija", priopćio je Holcim Hrvatska u četvrtak. U Holcimu će se otprilike 300 tona neopasnog otpada oporabiti u sklopu redovne proizvodnje cementa.

Holcim navodi da se materijal koji će preuzeti po svojim svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje rabi u svakodnevnoj proizvodnji cementa. Ističe da taj materijal ne predstavlja nikakvu opasnost za zaposlene i lokalnu zajednicu, a emisije plinova ostat će ispod graničnih vrijednosti.