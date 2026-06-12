Miletić podnio kaznenu prijavu protiv Stolnoteniskog saveza

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić izvijestio je u petak da je podnio kaznenu prijavu protiv Hrvatskog stolnoteniskog saveza zbog sumnje da su čelni ljudi iz Saveza izvukli stotine tisuća eura te izrazio bojazan da nitko ne može doći na čelo nekog saveza, a da nije u 'talu' s HDZ-om. Miletić je na konferenciji za novinare u Saboru najavio da danas podnosi kaznenu prijavu protiv Hrvatskog stolnoteniskog saveza u kojoj su osumnjičeni bivši predsjednik Saveza Zlatko Pospiš, glavni tajnik saveza Goran Radanović i direktor društva Hrvatskog stolnoteniskog saveza j.d.o.o. Renato Čengić zbog sumnje u zlouporabu povjerenja, utaju poreza i carine te krivotvorenja isprava. U kaznenoj prijavi na 50 stranica, Miletić uz iscrpnu dokumentaciju i brojne izvode i računa nabraja niz kaznenih djela, ističući kako su trojica koje sumnjiči koruptivni ljudi koji su nanijeli veliku štetu hrvatskom sportu.

Za njih tvrdi da su samo od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. u Zagrebu činili štetu neprofitnoj pravnoj osobi Hrvatski stolnoteniski savez, pribavili su neopravdanu imovinsku korist zasad neutvrđenim fizičkim i pravnim osobama, bili su supočinitelji i počinitelji utaje poreza, te su sastavili i uporabili isprave s neistinitim sadržajem.

Sredstva su, dodao je, izvlačili preko povezanog društva Hrvatski stolnoteniski savez sport, i osnovali su paralelno trgovačko društvo kojemu je direktor ista osoba koja obnaša i poziciju direktora Saveza. Prema nalazu Državnog ureda za reviziju, osnivanje tog društva je dopušteno radi organizacije djelovanja gospodarskog dijela u organizaciji Saveza, ali i stjecanja dobiti od velikih natjecanja, koja se može preliti osnivaču. No, upozorava, osnivanje ovog društva odobrio je izvršni odbor, ali nije odobrila Skupština saveza.

"Mnogi ljudi ovo nisu znali tamo, što je u izravnoj suprotnosti s člankom 28. statuta Hrvatskog stolnoteniskog saveza, a financijska izvješća nikada nisu bila predmet razmatranja na sjednicama Skupštine saveza i nikad nitko iz Skupštine ih nije vidio, čime je u potpunosti izostao nadzor osnivača nad njegovim radom”, naglasio je Miletić.

To su, napominje, ogromna financijska sredstva, na stotine tisuća eura, uključujući uplate stranih saveza za međunarodne turnire poput Europskog prvenstva u Zadru i usmjeravaju se na račun novog trgovačkog društva umjesto na račun Saveza, što nije zabranjeno zakonom, ali postavlja se pitanje kako se raspoređuje dobit, kako su išli rashod društva, o tome nitko ništa ne zna.

Izvršni odbor donosi odluke o podjeli dobiti između Saveza i trgovačkog društva, o isplati honorara, čime se stvara paralelni financijski sustav, koji je izvan kontrole članova Stolnoteniskog saveza, što znači, kaže, da je riječ o mogućem kaznenom djelu zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju.

Naglasio je da su isplate nagrada i honorara u sukobu interesa i mimo svih propisanih zakonskih procedura, da su putni nalazi nevjerodostojni, a troškovi putnih naloga potpuno neopravdani. „U jednoj godini su imali 156 putnih naloga, od kojih 155 ne valja jer ne sadrže izvješće s puta, kamo su išli, koliko dana, samo koliko su 'parica izvukli van'”, upozorio je, dodavši i da su nezakonito angažirali i zapošljavali trenere.

Osvrnuo se i na kandidaturu Dragana Primorca za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, kazavši da su u njegovoj ekipi Siniša Krajač i Ante Nobilo te najavio i da će i s tim u vezi za desetak dana podignuti kaznene prijave jer, kaže, ima papire i račune kako su se ponašali i na što su trošili novac. Za Primorca je još dodao da se može nazivati nezavisnim kandidatom, ali, ističe, „nitko u Hrvatskoj ne može doći na čelo bilo kojeg saveza, a da nema neke veze s Andrejem Plenkovićem i da nije u nekom 'talu' s HDZ-om”.