Miletić: Roditelji godišnje ulože u sport 480 milijuna kuna

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić upozorio je u četvrtak kako roditelji svake godine kroz plaćanje članarina za djecu ulažu u sport 480 milijuna kuna, te je pitao kako se novim zakonom o sportu planira njima pomoći.

"Članarine prosječno iznose oko 200 kuna mjesečno i to plaćaju roditelji pritisnuti inflacijom. Hoće li se zakonom njima konkretno pomoći", upitao je Miletić u saborskoj raspravi o konačnom tekstu novog zakona o sportu.

Hvali povećanje izdvajanja za sport i kaže od preko 220 tisuća sportaša samo 15 tisuća ne plaća članarine.

I Andreja Marić (SDP) ističe da si mnogi roditelji ne mogu priuštiti plaćanje članarine nezadovoljna što nije prihvaćen prijedlog o vaučerima za djecu.

Državni tajnik Družak: Sport dostupnim svima

Državi tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tomislav Družak, koji je zastupnicima predstavio zakon, kazao je da se razmišljalo o vaučerima ali da Hrvatska mora pratiti pravila na razini EU.

No ističe, zakonom se osigurava izravno izdvajane iz državnog proračuna za županijske sportske zajednice što do sada nije bilo moguće i to za sufinanciranje troškova stručnog rada i poboljšanje materijalnih uvjeta za programe za djecu i mlade do 18 godina.

Osim toga, kroz nacionalne stipendije za sportaše prve, druge i treće kategorije rasteretit će se lokalni proračuni i ta sredstva moći će se prenamijeniti za pomoć drugima.

"Kroz Europski socijalni fond osigurano je preko 10 milijuna eura za projekte za potporu sportu na lokalnoj razini", dodao je Družak.

Naveo je i da se ulaže u sportsku infrastrukturu, od 2018. Vlada je uložila preko 80 milijuna kuna u obnovu 174 sportska objekta na razini lokalne zajednice, a iduće godine plan je 48 milijuna kuna.

Cilj je učiniti sport dostupnim svima, od rekreativaca do vrhunskih sportašu, na području cijele Hrvatske, naglasio je Družak.

Prema najnovijim podacima EU-a, Hrvatska je na gornjem dijelu ljestvice po rekreativnom bavljenju sportom, pandemija je na neki način potaknula ljude na sport, a za rekreativni sport ne treba neka posebna infrastruktura, a rekreirati se može i u prirodi, kazao je Družak na opasku Vesne Vučemilović (Suverenisti) da se 60 posto stanovnika ne bavi nikakvom sportskom aktivnošću, a tek je svako četvrto dijete uključeno u neki sportski klub.

Vukas: Osam od 151 zastupnika raspravlja o sportu

Osim o samom zakonu, zastupnici su govorili o nekim recentnim događajima vezanim za sport. Nikša Vukas (Socijaldemokrati) odbacio je kritike koje je Sabor dobio jer je odlučio prekinuti zasjedanje za utakmice svjetskog prvenstva između Hrvatske i Maroka. Slušali smo da će ta dva sata srušiti svijet, a danas nas je ovdje osam od 151 zastupnika i raspravljamo o sportu, nacionalno važnoj temi, kazao je.

Kolege je pozvao da već jednom prestanu s populizmom, licemjerjem i aktivizmom, spočitnuvši im da su mnogi jučer imali navijačke kape i šalove.

Marko Milanović Litre (HS) čudio se brzini kojom je Fifa srezala nakane određenih reprezentacija da u Kataru promiču LGBTQ propagandu. To je čudno, jer se deklariraju kao inkluzivna skupina, kazao je te naveo kako se na Svjetskom nogometnom prvenstvu jasno može vidjeti veza sporta, politike i društva.

Najčitaniji članci