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POZLILO MU U MOSTARU

Milijan Brić pušten iz bolnice: 'Nalazi se na kućnom liječenju'

Piše Luka Safundžić,
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Milijan Brić pušten iz bolnice: 'Nalazi se na kućnom liječenju'
Foto: Patrik Macek/Pixsell
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Brkić je, nakon što je prevezen u Zagreb, jedno vrijeme bio i na respiratoru...

Milijan Brkić, bivši potpredsjednik Sabora i glavni tajnik HDZ-a, izašao je iz bolnice, doznaju 24sata.

- Otpušten je iz bolnice, na kućnoj je njezi - govori nam sugovornik blizak samom Brkiću. Podsjetimo, Brkić je prevezen iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u KBC Zagreb helikopterom MUP-a jer je njegovo stanje bilo iznimno teško. 

Kako su ranije potvrdili iz Ministarstva zdravstva Brkić je u Mostaru u kratkom roku dvaput hitno operiran, a nakon prebacivanja u Zagreb obavljene su još dvije operacije.

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- Sve nas je ovo iznenadilo. Pozlilo mu je i prebačen je u Mostar, gdje mu navodno nisu mogli u potpunosti pomoći, pa je MUP-ov helikopter otišao po njega. Imao je dvije operacije u kratkom razdoblju - rekao je sugovornik iz HDZ-a odmah nakon što je Brkić završio u bolnici. 

Brkić se iz politike povukao 2020., a godinu poslije osnovao je tvrtku Alfa Strategy, koja se bavi poslovnim savjetovanjem, upravljanjem i korporativnom sigurnošću. Prije toga bio je potpredsjednik Hrvatskog sabora, zamjenik predsjednika HDZ-a do 2020 i glavni tajnik stranke do 2016. Upravo je rad na stranačkom terenu bio temelj na kojem je svojedobno gradio svoj položaj u HDZ-u.

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Članovi stranke, ali i drugi akteri hrvatske političke scene, vjerovali su da je Tomislav Karamarko 2012. pobijedio na unutarstranačkim izborima zahvaljujući Brkićevoj taktici obilaska terena i okupljanja stranačke baze. Nakon Karamarkove pobjede Brkića su nazivali glavnim operativcem HDZ-a, pa čak i najmoćnijim političkim operativcem u zemlji te vladarom stranke iz sjene, čovjekom bez kojega se, kako se tad govorilo, ne mogu dobiti izbori. Takav je imidž zadržao i nakon dolaska Andreja Plenkovića na čelo HDZ-a 2016. Brkić je tad uspio od kandidature odgovoriti moguće Plenkovićeve protukandidate, pa su članovi HDZ-a na izbore izašli sa samo jednim kandidatom - Andrejom Plenkovićem.

Brkićev politički utjecaj posebno je došao do izražaja u Karamarkovo vrijeme, kad su Karamarka, Brkića i tadašnjeg utjecajnog stranačkog suradnika Tomislava Čuljka u političkim krugovima nazivali "Svetim trojstvom" HDZ-a. 

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