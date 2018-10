Milijan Brkić: 'Gospodin Bekavac je patološki lažljivac'

Zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Sabora Milijan Brkić reagirao je na izjave bivšeg načelnika splitsko-dalmatinske Policijske uprave i sadašnjeg savjetnika župana Blaženka Bobana za sigurnost i nacionalne manjine te dugogodišnjeg člana HDZ-a Marka Bekavca, piše N1 televizija.

- Vi jako dobro znate tko radi sigurnosne provjere u Hrvatskoj. Ja nisam bio upoznat da se radi sigurnosna provjera niti imam utjecaj na izrade sigurnosni provjera - rekao je Brkić.

- S obzirom na to očito je da je gospodin Bekavac patološki lažljivac i kao takav nije mogao konkurirati za mjesto u sustavu državne uprave - rekao je Brkić u Saboru.

'Nikud ja ne idem'

Upitan razmišlja li o tome da sam odstupi s pozicije, Brkić je kratko rekao: 'Nikud ja ne idem.'

Podsjetimo, bivši načelnik splitsko-dalmatinske Policijske uprave i sadašnji savjetnik župana Blaženka Bobana za sigurnost i nacionalne manjine te dugogodišnji član HDZ-a Marko Bekavac optužio je u utorak na konferenciji za novinare ravnatelja SOA-e Daniela Markića da ne vlada sustavom 'jer mu miševi kolo vode'.

Ustvrdio je da ga ucjenjuju Brkić i Karamarko.

On se kao kandidat za predstojnika Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije, kako je rekao, suočio sa spoznajom o paralelnom sustavu unutar Sigurnosno-obavještajne agencije koji su uspostavili pojedinci koji se u samovolji koriste državnim institucijama za svoj privatni interes. To i sigurnosna provjera koja je nad njim provedena dok se natjecao za to radno mjesto bili su povod da sazove konferenciju za novinare.

Uzrok svemu - kamenolom?

- Tražim ostavku i kazneni progon gospodina Markića, koji očito nije dorastao funkciji koja mu je provjerena. Upao je u kokošinjac Milijana Brkića i Tomislava Karamarka. U vrijeme dok su oni imali vodeće uloge u SOA-i zaposleno je više od 200 ljudi koji nisu prošli sigurnosnu provjeru ili su je pali - ustvrdio je i dodao da je uzrok svemu tome kamenolom Vilinjak, u blizini njegova rodnog mjesta Lovreća, koji 'eksploatira Brkićev ortak Nikola Katić' - kazao je Bekavac.

Rijetko kad su Brkić i Karamarko došli u Splitsko-dalmatinsku županiju da nisu otišli i kod njega. Organizirao sam peticiju mještana protiv kamenoloma i tada su mi počela stizati upozorenja: Katić mi je rekao da sam 'prvi počeo rat', a Brkić je dva puta osobno intervenirao zbog toga - izjavio je Bekavac na konferenciji za novinare.