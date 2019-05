Milijarder će cijeloj generaciji otplatiti kredite za školovanje

U ime osam generacija moje obitelji, dotočit ćemo nešto goriva u vaš autobus, rekao je milijarder i filantrop Robert F. Smith, javlja Forbes.

On će cijeloj generaciji studenta na Morehouse Collegeu u Atlanti platiti dugove. Njegov dar će dobiti gotovo 400 studenata, a vrijedan je 40 milijuna dolara.

Smith je osnivač i glavni izvršni direktor Vista Equitya, koji ulaže u tvrtke koje se bave tehnologijom. On je u nedavnom govoru na fakultetu rekao da želi osigurati da svi imaju jednake mogućnosti za postizanje 'američkih snova'.

- Dokazat ćemo to jedni drugima radnjama i riječima - rekao je.

You are Morehouse men. There is no room on this earth you can’t enter with your head held high. You will likely encounter people in your life, as I have, who want to make you feel like you don’t belong but when you respect your own body of work, that is all the respect you need. pic.twitter.com/SucVs34zAJ