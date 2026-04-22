Milijarder Rinat Ahmetov kupio je najskuplji stan u povijesti

Ukrajinski milijarder i najbogatiji čovjek u svojoj zemlji, Rinat Ahmetov, u tajnosti je postao vlasnik najskupljeg stana na svijetu, plativši za peterokatnu rezidenciju u Monaku vrtoglavih 471 milijun eura (554 milijuna dolara). Ovom kupovinom, koja je dugo držana podalje od očiju javnosti, postavljen je novi svjetski rekord u prodaji stambenih nekretnina, daleko nadmašivši dosadašnje rekordere u Londonu i New Yorku.

Raskoš na pet etaža s pogledom na Mediteran

Spektakularna nekretnina nalazi se u novoj, ultraekskluzivnoj četvrti Monaka pod nazivom Mareterra, izgrađenoj na zemljištu oduzetom od mora, a koju je 2024. godine svečano otvorio knez Albert II. Stan je smješten u glavnoj zgradi kompleksa, "Le Renzo", i prostire se na nevjerojatnih 2.500 četvornih metara stambenog prostora, ne računajući goleme balkone i terase s otvorenim pogledom na Sredozemno more.

Budućem vlasniku na raspolaganju su dvadeset i jedna soba, privatni bazen, jacuzzi te najmanje osam parkirnih mjesta. Cijene nekretnina u četvrti Mareterra, prema riječima lokalnih agenata, [premašuju simboličnu granicu od 100.000 eura po četvornom metru, što Monako potvrđuje kao najskuplje tržište nekretnina na svijetu, piše Business Times.

Četvrt Mareterra. | Foto: Profimedia

Posao dogovoren prije ruske invazije

Iako je prodaja finalizirana 2024. godine, ugovor o kupnji postignut je još prije početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, sukoba koji je teško pogodio poslovno carstvo Rinata Ahmetova. Njegova holding kompanija, System Capital Management (SCM), potvrdila je da je još 2021. investirala u projekt "Le Renzo", ali je odbila komentirati cijenu ili detalje same nekretnine.

"SCM-ov međunarodni investicijski portfelj više od deset godina uključuje i samostalni portfelj premium nekretnina, što je javno objavljeno u više navrata", stoji u priopćenju tvrtke.

Informacije o transakciji iscurile su u javnost zahvaljujući neprofitnoj organizaciji Distributed Denial of Secrets, koja je objavila podatke iz zemljišnih knjiga Monaka te privatnu e-mail korespondenciju.

*uz korištenje AI-ja