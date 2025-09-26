Odvjetnik Hrvoja Petrača: 'Nagodba se ne može koristiti kao dokaz protiv Vilija Beroša'

Nakon što se s USKOK-om nagodio na kaznu od tri godine i devet mjeseci zatvora, poduzetnik Hrvoje Petrač uskoro bi mogao izaći iz Remetinca. Njegov odvjetnik, Ljubo Pavasović Visković, u razgovoru za RTL Danas otkrio je detalje milijunske jamčevine, tijek pregovora s tužiteljstvom te pojasnio zašto priznanje klijenta neće imati utjecaja na postupak protiv ostalih okrivljenika, uključujući bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša.

Prema riječima odvjetnika, Petrač bi na slobodu mogao već idući tjedan, čim se dovrše formalnosti oko uknjižbe založnog prava na nekretnine vrijedne milijun eura. Iako se na prvi pogled čini nelogičnim plaćati toliku jamčevinu za privremenu slobodu, Pavasović Visković objašnjava da je riječ o uobičajenoj praksi koja omogućuje osuđenicima da u razdoblju od nekoliko mjeseci između pravomoćnosti i izvršnosti presude riješe osobne i poslovne obaveze. Jamčevina se, dodaje, vraća u cijelosti nakon odlaska na izdržavanje kazne.

Što se same kazne tiče, Pavasović Visković priznaje da ima „podvojene osjećaje“. S jedne strane smatra da je kazna visoka u odnosu na radnje njegova klijenta, no s druge naglašava da je nagodba spriječila teže posljedice.

- Ne mogu reći ni da sam zadovoljan niti nezadovoljan - zaključio je.

Govoreći o procesu nagodbe, odvjetnik ga opisuje kao put koji kreće neformalnim razgovorima i završava formalnim dogovorom. Ključni trenutak nastupa kada, kako kaže, nastupi „ravnoteža straha“ – kada i USKOK i obrana procijene da bi mogli proći lošije bez dogovora.

Posebno je komentirao i ulogu glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, istaknuvši da se njegov stav promijenio u odnosu na vrijeme kada je bio sudac.

- Sada radi svoj posao u skladu s novom funkcijom - rekao je Pavasović Visković.

Na pitanje hoće li Petračevo priznanje utjecati na slučaj protiv bivšeg ministra Beroša, odvjetnik je bio jasan: „Jedne riječi nije bilo o drugim suoptuženicima.“ Naglašava da se nagodba ne može koristiti kao dokaz u postupku protiv ostalih, a Petrač će u tom procesu nastupiti isključivo kao svjedok.

U završnom dijelu razgovora Pavasović Visković osvrnuo se i na najavljene izmjene Zakona o kaznenom postupku. Državi zamjera što želi ubrzati postupke na štetu prava obrane, posebice mogućnosti osporavanja zakonitosti dokaza.

- To je po mom sudu potpuno van pameti - rekao je, dodajući da će se postupci možda brže pokretati, ali će suđenja trajati dugo i komplicirano.