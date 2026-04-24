Milijuni za prolazak: Potražnja diže cijene i za Panamski kanal

Pojedini brodovi plaćali su u posljednje vrijeme na dražbama i više od milijun dolara za prolaz kroz Panamski kanal, navodi uprava, ističući val potražnje 's rokom trajanja'. Od početka sukoba na Bliskom istoku termin je na dražbi poskupio s prosječnih 135 tisuća do 140 tisuća dolara na oko 350 tisuća dolara zbog pojačane potražnje za rezervacijama.

Neki brodovi spremni su platiti milijune dolara, povrh tranzitne naknade, napominje uprava.

Jedna tvrtka platila je tako četiri milijuna dolara plus naknadu jer je njezin brod s gorivom morao promijeniti odredište zbog kontinuiranih geopolitičkih napetosti, rekao je ravnatelj uprave kanala Ricaurte Vázquez Morales, ne navodeći njezino ime, prema izvješću novinske agencije Associated Press (AP).

"Bio je to brod koji je prevozio gorivo u Europu, a oni su ga preusmjerili u Singapur zato što Singapuru ponestaje goriva", citira AP riječi šefa uprave Panamskog kanala.

Druge naftne tvrtke platile su pak više od tri milijuna dolara, uz naknadu, kako bi ubrzale prolaz u očekivanju skoka cijena nafte, napominje američka novinska agencija.

Brodovi nisu formirali čep pred kanalom, naglašava Vásquez, rekavši da se troškovi mogu pripisati promjenama u zadnji čas i potrebi da brodovi što prije stignu na odredište zbog sve većeg kaosa u trgovini.

Među segmentima s najboljim rezultatima šef uprave kanala istaknuo je kontejnerski i prijevoz ukapljenog naftnog plina, uz napomenu da energetski proizvodi imaju sve veću ulogu u ukupnom prometu kroz kanal.

Troškovi nisu univerzalna tržišna cijena za prolaz brodova, već privremena stavka koju preuzimaju kompanije, poručuje šef uprave Panamskog kanala.

I potpredsjednik uprave za financije Victor Vial kaže da su neki brodovi tranzit plaćali više od milijun dolara, ali je takve iznose nazvao iznimku s korijenom u kratkotrajnom skoku potražnje.

Većina brodova rezervira tranzit unaprijed, čime se izbjegavaju čekanja, podsjetio je Vial.

Kanal nudi više modela rezervacija, uključujući dugoročne termine i poseban sustav za brodove na ukapljeni prirodni plin, napominje Reuters.

Za one bez prethodne rezervacije dostupne su i opcije 'u zadnji čas' te dražbe na kojima se svakodnevno nudi između tri i pet termina.