Milijunti putnik u Zagreb sletio je dva tjedna ranije nego lani

Zagrebačka Zračna luka "Franjo Tuđman" u četvrtak je zabilježila ovogodišnjeg milijuntog putnika, to jest putnicu, i to 13 dana ranije nego lani, a ove je godine dosad bilo 11 posto više putnika nego u istom razdoblju prošle godine, istaknuto je u Zračnoj luci na dočeku te putnice.

Milijunta putnica Zračne luke "Franjo Tuđman" ove je godine Višnja Mrazovac, koja je na letu aviokompanije Emirates putovala iz Zagreba u Dubai, a s mužem je preko Dubaija letjela u Delhi u posjet sinu koji je ondje zaposlen. Tom prigodom uručeni su joj i darovi zračne luke, Aelia Dutyfree trgovine te aviokompanije Emiratesa.

"Posebno nam je drago što je milijunta putnica na letu Emiratesa, koji je od dolaska u Zagreb početkom lipnja prošle godine znatno pridonio povećanju prometa, što zagrebačka Zračna luka kontinuirano bilježi od otvaranja novoga putničkog terminala, kako u putničkom i prometu tereta, tako i s dolaskom novih aviokompanija i otvaranju novih linija", istaknuo je na dočeku član Uprave Međunarodne zračne luke Zagreb (MZLZ) Huseyin Bahadir Bedir.

Zadovoljstvo odazivom putnika istaknuo je i područni menadžer Emiratesa za Hrvatsku Martin Gross, podsjećajući da su putnici iz Zagreba tom kompanijom u prvih godinu dana, osim u Dubai, letjeli i na druge destinacije u Aziji te Australiji i Africi.

Na dočeku milijunte putnice u zagrebačkoj Zračnoj luci izneseni su i podatci o dosadašnjih 11 posto više putnika u odnosu prema istom razdoblju prošle godine. Pozitivne rezultate prometa, kako je istaknuto, prate i pozitivni rezultati istraživanja o zadovoljstvu putnika koji se odnose na usluge zračne luke.

Zračna luka "Franjo Tuđman" u redovitome svjetskom ocjenjivanju kvalitete usluga zračnih luka (Airport Service Quality), koje je provela Međunarodna udruga zračnih luka ACI (Airport Council International - World), osvojila je nagradu u kategoriji zračne luke s najvećim unapređenjem usluga u 2017. u Europi "Most Improved Airport in Europe in 2017.", rečeno je tom prigodom.