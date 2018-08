Milinović: 'Bacam mu rukavicu. Jandrokoviću, prihvati okladu'

Kandidat za predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije Darko Milinović rekao je u srijedu da on ne može utjecati na 200 članova stranke koji su odlučili doći u stranačku Središnjicu istaknuvši kako se glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković javno svrstao u potpori njegovu protukandidatu Marijanu Kustiću.

- To je odlučilo 200 ljudi da dolazi, a ne ja. Ako oni odluče da ne dolaze, neće doći. Ako odluče da dolaze – hoće. Oni su odlučili da dolaze - rekao je Milnović Hini upitan o izjavi glavnog tajnika HDZ-a Gordana Jandrokovića kako neće biti sastanka s predstavnicima ličko-senjskog HDZ-a, koje u Zagreb dovodi predsjednik Županijske organizacije Darko Milinović.

- Car je gol. Napokon se glavni tajnik javno svrstao da da potporu Marijanu Kustiću. Ako je Gordan Jandroković, koji mi ne može oprostiti zato što sam bio protiv Istanbulske konvencije, i to glavni tajnik meni ne može oprostiti i ja njega shvaćam u tom trenu, ali kad je siguran u pobjedu Marijana Kustića, bacam mu rukavicu i izazivam na okladu. Ako Kustić pobijedi, dat ću ostavku na sve funkcije, i to očekujem i od Jandrokovića, neka da ostavku na sve svoje političke funkcije ako ja pobijedim. Mislim da bi to bilo fer. Neka prihvati tu moju okladu - rekao je Milinović.

- Priznao je da on vodi pokušaj moje detronizacije. Neka prihvati taj izazov - dodao je.

O pritiscima će, kaže, govoriti na tijelima stranke.

- Vrše pritisak na toj razini da ukoliko ja pobijedim da će biti blokirani programi Vlade Republike Hrvatske prema Ličko-senjskoj županiji. Drago mi je što je predsjednik HDZ-a ostao i uzdigao se iznad unutarstranačih izbora i ja mu čestitam na tome - kazao je.

Pozdravio je i odluku da se iz Zagreba kontrolira izborni proces u županiji.

- Vidite koliko je tu energije utrošeno kako bi se pokušao maknuti Darko Milinović samo zato što je bio protiv Istanbulske konvencije. To je moj stav i svjetonazor i neću ga se odreći. Povjerenstvo koje je imenovano iz Zagreba provodi izbore i provodi kontrolu i sad oni traže da iz Zagreba nadziru njihove povjerenike, jer oni su zaduženi za organizaciju izbora. Drago mi je da su priznali da su to krivi povjerenici i da rade protiv interesa HDZ-a - rekao je Milinović.

Odgovorio je i boji li se da će biti izbačen iz HDZ-a.

- Što sam ja sad rekao, a što nije rekao Gordan Jandroković? Ja sam službeni kandidat i u Statutu vrlo jasno stoji da kad ste službeni kandidat na vas se ne mogu primijeniti stegovne mjere. Čak i da toga nema, recite mi jedan razlog zato što ja ne želim i ne mogu spriječiti ljude da ih zaštiti predsjednik - rekao je.

Istaknuo je da ne može odgovoriti na pitanje postoji li mogućnost da se ličko-senjski HDZ-ovci u 15 sati predomisle i ipak ne dođu u Zagreb.

- Ja ne kontroliram ljude. Neka omoguće izbore jedan član jedan glas, ali najbolje o glavnom tajniku govori podatak da sam ja mjesec i pol čekao na razgovor kod njega, koji je trajao 4 minute. Ja sam ga pitao Gordane, je l' ti neugodno, da ja, tvoj kolega, na razgovor čekam mjesec i pol dana - rekao je Milinović, dodavši da se radilo o razgovoru u četiri oka pa bi bilo nekorektno od njega reći što mu je Jandroković odgovorio.

- Neka Jandroković javno kaže gdje, kako i na koga ja ili netko od "mojih" vrši pritisak. Ako je to netko činio, spreman sam ga se javno odreći - rekao je.

Smatra da, u slučaju da ljudi ne dođu u Zagreb, to neće biti njegov poraz.

- Ako ljudi odluče da neće doći, ja ću ponovno biti ponosan i bit ću predsjednik HDZ-a Ličko senjske županije - rekao je Milinović.

Istaknuo je da će, ukoliko HDZ-ovci u 17 sati dođu pred središnjicu stranke, i on doći.

- Ja bih bio izdajnik kad ne bih došao da zajedno tražimo zaštitu od predsjednika stranke - rekao je Milinović.

Glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković ustvrdio je pak u srijedu kako neće biti sastanka s predstavnicima ličko-senjskog HDZ-a koje u Zagreb dovodi Darko Milinović.

- Politički tajnik Lovro Kuščević ih je informirao da do sastanka danas neće doći, i oni su o tome obaviješteni. Mnogo naših župana i predsjednika županijskih organizacija može organizirati autobuse, i više od 4-5 autobusa, no to nije način rješavanja političkih problema i ne želimo da to postane praksa - kazao je Jandroković.