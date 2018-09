'Milinović je kontinuirano kršio statut HDZ-a i zato je izbačen'

Glavni tajnik HDZ-a Lovro Kušević izjavio je u ponedjeljak, nakon što je visoki časni sud HDZ-a jednoglasno donio odluku od Milinovićevu izbacivanju iz stranke, kako je izbacivanje Darka Milinovića iz HDZ-a rezultat njegova kontinuiranog kršenja statuta stranke.

"Žao mi je da je do toga došlo s ljudske strane, međutim gospodin Milinović kontinuirano krši Statut stranke. Prvi put se to dogodilo u siječnju ove godine, za što je dobio opomenu stranke, nakon toga dovođenjem ljudi u stranku i neprihvaćanjem radnog sastanka koji je predložen te s činjenicom da je organizirao protustatutarne izbore u temeljnom ogranku HDZ-a Grada Gospića. Sve je to dovelo do toga da je ta odluka opravdana", izjavio je Kuščević.

Istaknuo je kako Milinović nije isključen zbog toga što su članovi HDZ-a došli pred središnjicu stranke već je bilo sporno odbijanje sastanka koji je bio predložen te stvaranje negativne atmosfere.

"U HDZ-u se problemi rješavaju za stolom, tim više što nije bilo razloga za takav dolazak. Datum izbora se znao otprije i uvjeti se nisu mijenjali dolaskom", rekao je Kuščević.

Na novinarski upit o budućnosti ličko-senjskog HDZ-a Kuščević je rekao kako je Milinović župan Ličko-senjske županije, da su dosad dobro surađivali te da ne vidi kako će se ta suradnja narušiti.

"Vjerujem da ćemo dobro nastaviti surađivati kao Vlada i župan. Ako se i vrati u Sabor, vjerujem da ćemo dobro surađivati", kazao je politički tajnik HDZ-a.

Dodao je kako će se izbori u Ličko-senjskom HDZ-u održati 9. rujna, kako je i najavljivano te vjeruje da će sve proći u najboljem redu.

"Imali smo u ličkom HDZ-u po prvi put nakon 17 godina demokratske izbore s dva kandidata, jedan se kandidat sam eliminirao, a izbori će se održati prema planu koji je zacrtan i bit će sve u redu", rekao je Kuščević.