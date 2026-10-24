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NISU DOŠLI NA SASTANAK

Milinović je prozvao Gospićku inicijativu: 'Znaju postavljati pitanja, a ne daju odgovore'

Piše Ivan Štengl,
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Milinović je prozvao Gospićku inicijativu: 'Znaju postavljati pitanja, a ne daju odgovore'
Foto: Marko Dimic/PIXSELL
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Gradonačelnik Gospića Darko Milinović kritizirao je Građansku inicijativu "Gospić je naš dom" zbog njihovog neodazivanja na sastanak vezan za tvornicu za preradu litija, ističući sumnje u njihovu povezanost s investitorom.

Gradonačelnik Gospića Darko Milinović prozvao je danas Građansku inicijativu "Gospić je naš dom" nakon što se nisu odazvali na sastanak o tvornici za preradu litija. U priopćenju je naveo da je to bio njegov sedmi poziv na sastanak kojem se inicijativa nije odazvala.

Incijativa ga nije obavijestila da neće doći već su zatražili pisani odgovor na ranije postavljeno pitanje, koji im je i dostavljen

- Tema sastanka bila su i zanimljiva pitanja koja je gradonačelnik namjeravao postaviti upravo predstavnicima Inicijative, a vezana direktno uz neke članove Građanske inicijative "Gospić je naš dom" i njihovu moguću povezanost, ali i moguću financijsku korist i poslovnu suradnju s investitorom koji je osumnjičen za dovoženje otpada na lokaciju kod Silosa - poručio je.

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Isto tako, jedno od pitanja bilo je vezano i uz moguću povezanost nekih članova Inicijative s odlagalištem komunalnog otpada Rakitovac, ali i problematika PFAS-a pronađenog u krvi članova Inicijative.

- Izbjegavanjem dolaska na sastanak potvrdili su da ih nove informacije o građevinskoj dozvoli, kao ni istina, ne zanimaju.
Ovim postupkom pokazali su da su naučili postavljati pitanja, ali da nisu naučili davati odgovore, te da nisu savladali osnovno pravilo u demokratskim društvima, a to je, da pitanja mogu biti postavljena svima, a onda i njima - istaknuo je gradonačelnik.

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