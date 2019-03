Milinović vijećnicima: Hoćete li poduprijeti proračun Županije?

Nositelji lista Darko Milinović (nezavisni) i Karlo Starčević (HSP) složili su se u ponedjeljak kako je donošenje županijskog proračuna "od krucijalnog interesa za Ličko-senjsku županiju da bi se moglo nastaviti s realizacijom započetih projekata" te su pozvali sve političke subjekte buduće Županijske skupštinu da se o tome očituju, priopćeno je iz ureda župana Darka Milinovića.

Nositelj nezavisne liste Anto Dabo (Bura promjena) priopćio je da podupire razgovor Milinovića i Starčevića, da su izbori prošli i da je potrebno smiriti tenzije i konstruktivni razgovori o suradnji da bi se podupro proračun i projekti. Kako je istaknuo, "potrebne se mudre odluka za građenje boljih uvjeta za život i rad u Lici, Primorju i Novalji". Dabo je inače gradonačelnik Novalje.

Od izbora za Županijsku skupštinu prošlo je više od tjedan dana, a po riječima nositelja lista, pregovori nisu počeli, ali su se Milinović i Starčević danas sastali i dogovorili kako žele da se sve opcije prije koalicijskih pregovora očituju o tome hoće li poduprijeti proračun ili su za to da se kao koncem prošle godine, u bivšem sazivu, neizglasavanjem proračuna ruši Županijska skupština, a time ovaj put i župan Milinović.

"Nakon ovog sastanka moja lista i lista gospodina Milinovića za koaliranje nisu ništa bliže ni dalje nego prije, mi smo se samo dogovorili da nismo za rušenje proračuna i nove izbore", rekao je Starčević.

Osim što su nositelji lista, oni su u izvršnoj vlasti - Milinović je župan, a Starčević gradonačelnik Gospića. Surađuju na raznim projektima, primjerice - Županija i Grad s po deset milijuna kuna uređuju poduzetnički centar, dio je ugovora potpisan, a dio čeka jer je županija na privremenim financiranju te nema sklapanja novih ugovora.

Starčević: Razgovor s Milinovićem nije pritisak na Kustića

"Taj projekt mora ići. Ako dugo ne bude proračuna, morat ćemo ga zamrznuti, a velika je vjerojatnost da će i propasti", rekao je Starčević i objasnio da su zbog takvih razloga pozvali sve političke subjekte kojima je u interesu stabilizacija Ličko-senjske županije da se očituju o donošenju proračuna za 2019. godinu. Po Starčevićevim riječima, svi oni mogu predlagati i promjene u proračunu jer on "nije nikakva sveta krava" te o svemu treba razgovarati i prije sklapanja koalicijskih pregovora.

Na pitanje nije li to pritisak na Marijana Kustića i listu HDZ-HSU-HSP AS-HSS-HBS kojoj je na čelu, a ima 14 mandata, kao Milinović i HSP zajedno, Starčević je za Hinu odgovorio kako nije te je upitao kakva bi to demokracija bila da njih dvojica, on i Milinović ne mogu slobodno razgovarati o proračunu. Rekao je da će on razgovor s Kustićem prihvatiti čim ga dobije. Po njegovim saznanjima, Kustić je na putu, negdje u inozemstvu.

Od 33 mandata 14 je osvojila lista HDZ-HSU-HSP AS -HSS-HBS, osam nezavisna lista Darka Milinovića, šest HSP, tri lista nezavisnog zastupnika Ante Dabe i dva mandata SDSS.