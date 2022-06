Milorad Dodik laje na EU, a od nje u isto vrijeme dobiva novac

Mi smo izloženi ozbiljnim pritiscima, pogotovo vezano za sukob u Ukrajini. Od nas se traži da se pridružimo sankcijama Rusiji, ali Republika Srpska to ne dozvoljava. Samo za naivne djeluje da se sve ovo dešava baš sad, jer se desetljećima unazad ostavljaju neriješeni konflikti. Liberalizam je pobijedio komunizam, ali nije sam sebe, i danas to vidimo. Zapad nikad nije prestao ići prema istoku niti je odustao od namjere da ovlada resursima Rusije. Sukob u Ukrajini vodi se do posljednjeg vojnika, a sve kako bi se oslabila Rusija i ovladalo njenim resursima.