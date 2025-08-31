Obavijesti

News

Komentari 0
DO SAD JE ODBIJAO

Milorad Dodik: Od Vladimira Putina ću opet tražiti potporu za odcjepljenje RS od BiH

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Milorad Dodik: Od Vladimira Putina ću opet tražiti potporu za odcjepljenje RS od BiH
Foto: AMEL EMRIC/REUTERS

Njemu je po sili zakona mandat predsjednika RS prestao nakon što ga je Sud BiH pravomoćno osudio na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika za BiH

Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je kako će od ruskog čelnika Vladimira Putina izravno zatražiti da podupre odcjepljenje RS od Bosne i Hercegovine a to kani učiniti u listopadu kada planira otputovati u Rusiju. U izjavi koju je na svojim mrežnim stranicama u nedjelju objavio BBC na ruskom jeziku Dodik je priznao kako je u to već ranije pokušao uvjeriti Putina no on je to odbijao, ali vjeruje da se u promijenjenim okolnostima vrijedi vratiti takvoj zamisli.

"O tome smo već razgovarali, ali (Putin) je uvijek podržavao Daytonski sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. O tome se raspravljalo i zadnji put kad smo razgovarali. Ali mnogo se toga promijenilo od tada. Pokušat ću ga uvjeriti da podrži naš stav (o neovisnosti RS-a). Ne znam hoću li uspjeti, ali definitivno ću o tome razgovarati", izjavio je Dodik.

Njemu je po sili zakona mandat predsjednika RS prestao nakon što ga je Sud BiH pravomoćno osudio na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika za BiH.

SAMIT U TIANJINU Crveni tepih za Putina u Kini: 'Veze s Rusijom najbolje ikad'
Crveni tepih za Putina u Kini: 'Veze s Rusijom najbolje ikad'

Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) raspisalo je izbore za novog predsjednika RS za 23. studenog no Dodik odbija napustiti predsjednički ured u Banjoj Luci. 

Ishodio je i odluku entitetskog parlamenta da se u RS 25. listopada organizira referendum na kojemu bi se birači izjašnjavali o tome treba li poštovati presudu Suda BiH i odluku i o oduzimanju predsjedničkog mandata.

AGRESOR NEZADOVOLJAN... Rusija tvrdi da su prijedlozi Zapada o sigurnosti Ukrajine 'jednostrani i opasni'?!
Rusija tvrdi da su prijedlozi Zapada o sigurnosti Ukrajine 'jednostrani i opasni'?!

Ranije je to opisao kao "zagrijavanje" za nove referendume a sada je za BBC kazao kako BiH "ne zaslužuje pravo postojati" pa mu je logično da Srbi koji u njoj žive za RS traže "status neovisne zemlje".

Ranije je u intervjuu za proruski propagandni portal Sputnjik kazao kako će od Putina tražiti da Rusija u listopadu u Vijeću sigurnosti UN vetom uskrati suglasnost za produženje mandata vojne misije EU u BiH Althea.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu
TRAŽI IH INTERPOL

FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu

Interpolova crvena tjeralica nije međunarodna tjeralica. To je obavijest da pojedince traži država članica koja je podnijela zahtjev. Zemlje članice primjenjuju svoje zakone i odlučuju hoće li uhititi i izručiti osobu s crvene tjeralice ili ne
Drama na svadbi kraj Zagreba. Ukrao im tisuće eura iz vozila: 'U šoku smo, tu nema kamera...'
OPLJAČKAO GOSTE

Drama na svadbi kraj Zagreba. Ukrao im tisuće eura iz vozila: 'U šoku smo, tu nema kamera...'

Materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura, a kriminalističko istraživanje je u tijeku, javili su iz zagrebačke policije
Detalji užasa kod Benkovca: U nesreći dvoje mrtvih, dijete i još dvoje ljudi imaju teške ozljede
UHITILI VOZAČA

Detalji užasa kod Benkovca: U nesreći dvoje mrtvih, dijete i još dvoje ljudi imaju teške ozljede

Drugo troje putnika iz osobnog automobila su prevezeni na pružanje daljnje liječničke pomoći u OB Zadar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025