Milorad Dodik pozvao Srbe da zbog Jasenovca podupiru RS

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik pozvao je u nedjelju sve Srbe da se zbog iskustava iz Drugog svjetskog rata i zločina počinjenih u koncentracijskom logoru Jasenovac uporno bore za svoju državu a predbacio je Hrvatskoj da na svom tlu dopušta "metastaziranje ustaške ideje".

Dodik je to izjavio u Donjoj Gradini na bosanskohercegovačkoj obali Save gdje vlasti Republike Srpske već godinama obilježavaju "dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u NDH".

Donja Gradina označena je kao najveće stratište jasenovačkog logora gdje su pogubljenja logoraša provođena od početka 1942. do travnja 1945. godine a zbog svog značaja ovo je područje od 1983. do 1991. godine bilo dijelom jedinstvenog memorijalnog kompleksa koji je potom podijeljen granicama između Hrvatske i BiH.

Prema podacima Javne ustanove Spomen-područja Jasenovac u Donjoj Gradini je 105 istraženih masovnih grobnica te još 22 čija točna površina nije utvrđena no nema preciznih podataka o tome koliko je na tom području ubijenih od do sada potvrđenog broja od nešto više od 83 tisuće žrtava Jasenovca.

Dodik je na nedjeljnoj komemoraciji kazao kako je on "dijete Kozare odgajano na mitu o stradanjima" čiji je Jasenovac samo jedan dio.

"Da su imali dovoljno vremena pobiti sve naše pretke to bi uspjeli jer su imali ozbiljnu želju to utraditi", kazao je Dodik ustvrdivši kako su ustaše ustrajno ubijale Srbe "na bazi onoga što ih je učio Strossmayer i mnogi drugi". Nije ponudio pojašnjenje kakve veze s ustašama i NDH ima biskup Josip Juraj Strossmayer poznat po ekumenizmu i poticajima da Hrvati iskreno surađuju s drugim slavenskim narodima.

Jugoslaviju je Dodik optužio za prikrivanje razmjera zločina počinjenih u Jasenovcu i nazvao tu tvorevinu najvećom zabludom srpskog naroda a Srbe je pozvao da se oslone na RS i Srbiju.

"Iz straha od Jasenovca i iz želje da se ne ponovi stradanje stvorena je RS kao sinonim te slobode", kazao je Dodik obećavši kako će se zalagati za mir za sve ali se i zavjetovao da neće odustati od borbe da Srbi budu slobodni i imaju svoju državu.

Kazao je kako sada na samo nekoliko kilometara od Donje Gradine "metastaziraju razne ustaške ideje" a zahvalio je predsjedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću koji je pozvao na uklanjanje ploče iz Novske s pozdravom "Za dom spremni" dodajući da je na taj način moguće surađivati.

U posebnom programu koji je u povodu nedjeljne komemoracije emitirao javni servis RTRS sudjelovao je i zastupnik u Hrvatskom saboru i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac koji je kazao kako je njegova stranka ove godine sudjelovala u službenom državnom obilježavanju sjećanja na žrtve Jasenovca jer se politička klima u Hrvatskoj promijenila izborom Zorana Milanovića za predsjednika ali i unutarstranačkim izborima u HDZ-u.

"Odlučili smo pružiti ruku, oni su odlučili napraviti korak prema nama i sada smo u prilici stvoriti pretpostavke za ozbiljniji dijalog", kazao je Pupovac.

Dodao je da je značajna i izjava o ustaškom pozdravu koju je 22. travnja nakon komemoracije dao predsjednik Milanović jer je on jasno stavio do znanja što znači "Za dom spremni" gdje god se taj pozdrav pojavio, na spomen-pločama ili na koncertima Thompsona.

"To je vrlo značajna poruka jer dolazi od sadašnjeg predsjednika Republike. Ako on, predsjednik vlade i predsjednik Hrvatskog sabora udruže svoje napore kako su to učinili zajedničkim pojavljivanjem u Jasenovcu bit će lakše stvoriti volju da se suzbije povijesni revizionizam koji u Hrvatskoj traje već 30 godina", kazao je Pupovac.

Dodao je da je naredni korak koji u Hrvatskoj valja poduzeti zabraniti znakovlje NDH i ustaškog pokreta sukladno praksi kakva se primjenjuje u Njemačkoj i Austriji a potom uskratiti državnu potporu revizionističkim projektima kojima se pokušavaju umanjiti razmjere zločina počinjenih tijekom ustaške vladavine što uključuje i školske programe.

Dodao je da djeca u Hrvatskoj o zločinima u Jasenovcu moraju učiti na isti način na koji ih se uči o stradanjima Vukovara.