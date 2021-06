- Takav događaj je za svaku osudu. Napad na maloljetnu osobu ili odraslu osobu samo zato što je netko na komadu svoje odjeće, u ovom slučaju maske, imao obilježje koje se nekome ne dopada, predstavlja alarmantan čin agresivnosti, netolerancije i nepoštivanja razlika.

U ime SDSS-a želim obitelji ovog dječaka izraziti našu ispriku zbog toga što je njihovo dijete doživjelo. Ne postoji nikakvo opravdanje za ovaj čin, neovisno o tome što je osoba koja je posegnula za nasiljem proživljavala. To ne pripada u ponašanje koje se može bilo čime opravdati - rekao je Milorad Pupovac na početku konferencije za novinare.

Podsjetimo, zbog nasilničkog ponašanja povezanog sa zločinom iz mržnje policija je kazneno prijavila muškarca (30) koji je napao dijete u vukovarskoj pekarnici. Dobio je 30 dana istražnog zatvora.

Napao je dijete zbog zaštitne maske s hrvatskim obilježjima.

'Treba raditi na međunacionalnom povjerenju'

- Politički piromani u Vukovaru i drugim mjestima, koji mene i druge prozivaju da ne reagiramo na svaku vatru koja nastaje zbog njihovog piromanskog ponašanja, trebaju biti svjesni da su oni ti koji potpiruju vatru.

Krajnje je vrijeme da oni shvati da se političkim piromanstvom ne može upravljati gradom kao što je Vukovar i da se političkim piromanstvom ne mogu rješavati međuetnički problemi. Time se ne mogu rješavati odnosi između srpske i hrvatske zajednice, za to je potreban drugačiji pristup - kazao je Pupovac te naglasio da politički piromani iz Vukovara pokazuju da tamo ima viška ljudi.

Istaknuo je da treba raditi na međunacionalnom povjerenju i da su zabrinuti što čuju da ponovno izabrani gradonačelnik Vukovara najavljuje da će ukinuti manjinske škole jer se to njima ne sviđa.

- Oni ne vide problem u sebi i svom političkom piromanstvu, nego u zajamčenim pravima nacionalnih manjina, pravu na školovanje na vlastitom pismu. Proteklih godina bilo je nasilnih događaja u mladoj populaciji, a nas zanima hoće li se oni nastaviti. Nadam se da ljudi koji drugačije misle i shvaćaju, koji umjesto ukidanja manjinskih programa mogu ponuditi multikulturalni koncept škole, za što sam se i sam zalagao, da će i oni reći ‘ne’ i u gradskom vijeću i u Saboru, takvim nastojanjima i najavama - rekao je Pupovac.

'Incident pokazuje koliko mi imamo posla'

Na pitanje je li ovo najgori incident u Vukovaru dosad kazao je

- Ne bih kategorizirao je li najgori ili nije, ali svakako je grozan i nedopustiv. Znamo da i sam napadač ima dijete iste dobi. Nepojmljivo je za mene kao oca, kao djeda, da se poseže za tim. To samo pokazuje koliko mi imamo posla i što sve trebamo učiniti da se takve stvari ne događaju - kazao je Pupovac koji smatra da u nekim stvarima postrožavanje kazne dobra stvar, ali negdje nije dovoljno.

- U našem slučaju to neće biti dovoljno, ni u smislu ZDS ni u smislu četničkih kokardi. Treba učiniti sve da se osvijesti koje je to zlo. Moramo imati jasnu političku osudu, javnu osudu koji su to politički piromani u tom području. Djeca moraju odrastati bez pritiska, bez da budu žrtve tih simbola i ideologija - naglasio je Pupovac.

Pupovac ovom prilikom nije htio komentirati prepucavanje predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkoviće oko proslave obljetnice Oluje.

- Ne bih utrčavao u bojno polje dvojice političkih ratnika. Mislim da nije najvažnije gdje će biti obilježena obljetnica Oluje, nego kako. Mi smo lani započeli proces u kojem je obilježavanje godišnjice Oluje pokazalo kako se možemo početi približavati jedni drugima, priznavati ono što je važno i hrvatskoj i srpskoj strani - rekao je Pupovac.