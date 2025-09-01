Milorad Pupovac: 'Strah me za budućnost ove zemlje, imamo ozbiljan problem kao društvo'

Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac za N1 je komentirao političke događaje među kojima su, otkazivanje festivala u Benkovcu, prijetnje književniku Jergoviću, Thompsonov koncert, ustaški povici u Saboru. Pupovac kaže kako je u Hrvatskoj dopušteno manifestiranje poruka mržnje, netolerancije i protuustavne poruke.

- To se događa jer nema adekvatnih reakcija na to, ako se u Saboru može pozdravljati s ustaškim pozdravom ZDS, ako se u centru Zagreba to isto čini i na nizu drugih mjesta, ako se popularne pjevače pretvara u nacionalne ikone koji tumače hrvatsku povijest i zadaju gabarite za razumijevanje hrvatske povijesti, relevantno je ono što se čuje na Hipodromu, ako je to tako, onda mi kao društvo imamo ozbiljan problem. Vraćamo se u tradiciju da narodni pjevači, guslari formiraju povijesno mišljenje, otprilike smo došli u tu situaciju - rekao je.

Komentirao je i poruku Marka Perkovića Thompsona da je Jugoslavija mrtva, odlazak premijera Andreja Plenkovića s obitelji na generalnu probu na Hipodromu te izjave političkog vrha nakon koncerta.

- Jugoslavija je odavno mrtva i nema ljudi koji bi ju obnavljali, nema politika koje bi ju obnavljali. Nije pitanje zemlje koje više nema, ali ako ćete svakoga tko će iznijeti progresivne ideje, zahtjev za građanskim tipom društva, proglašavati zagovornikom Jugoslavije, onda zagovarate nešto što je protuustavno i protiv Hrvatske - rekao je.

- Postoje ljudi koji misle da Hrvatska treba biti predvodnica zagovaranja promjene političke paradigme u Europi, da Hrvatska treba biti pionirka u tome kako će se nove neokonzervativne, nacionalističke, izrazito desne i nemoderne politike uvesti kao politički obrazac za cijelu Europu. Da mi iz naše pozicije zagovaramo takvu stvar, to nije samo pretenciozno nego i opasno - dodaje Pupovac.

'Strah za budućnost ove zemlje, a sve strahove koje smo mogli doživjeti, smo doživjeli'

Upitan je treba li odgovor na ovakve pojave u društvu biti snažniji.

- Ako mnogi šute, kao što šute najmoćniji ljudi u državi, zašto mislite da bismo mi trebali nadomjestiti manjak antifašističke kulture i čuvanja civilnog društva. Nije me strah, ali me strah za budućnost ove zemlje, a sve strahove koje smo mogli doživjeti, smo doživjeli. Brine me odsustvo sluha i istinskog patriotizma i da se zaustavi ono što ne može biti dobro za ovu zemlju. Ako ljudi koji imaju moć nadzirati službe, vojsku, funkcioniranje vlasti, misle da će im to politički naštetiti i tome daju prednost, a ne prednost tome kakva je to politika koju vode, koliko je to dobro za društvo, ne za politički rejting, politički opstanak... Izgleda da smo došli u tu fazu da manje vodimo brigu o tome što je dobro za društvo, a više kako opstati u politici - govori.

Predsjednik SDSS-a navodi da vladajući vrlo dobro znaju o čemu se radi.

- Da nije riječ o lijevoj histeriji, da nije riječ ni o kakvom zlonamjernom govorenju o tome što ne valja u našoj politici, ali je to postala rutina političkog prepucavanja i postaje sastavni dio nebrige o budućnosti - kazao je.

Govoreći o prijetnjama književniku Miljenku Jergoviću, Pupovac dalje govori: "Da sam ja premijer iskazao bih nesuglasnost s takvim neukim komentarom. Ne možete na očitu prijetnju smrću, zastrašivanja nekoga tko predstavlja najznačajnija imena hrvatske književnosti, pretvoriti u tu vrstu mete, dopustiti tu vrstu lijepljenja flastera preko usta, psihološkog stanja u kojem će svaki put pogledati što piše na zgradi, kao što doživljavaju mladi s alternativne i društvene scene u Benkovcu", komentirao je Pupovac prijetnje upućene Miljenku Jergoviću.

O festivalu u Benkovcu: 'Ti ljudi zahvaljuju premijeru i Vladi čiju ministricu napadaju'

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved komentirao je u subotu nedavni sastanak s predstavnicima braniteljskih udruga nakon što su zbog njihovih prosvjeda dovedeni u pitanje festivali Nosi se u Benkovcu i Fališ u Šibeniku te pozvao na dijalog i poštovanje emocija i doprinosa branitelja.

- Neki ljudi su shvatili nakon Hipodroma, Sabora da mogu i trebaju tako nastupati. Njihove interpretacije dolaze iz tipa interpretacije u kojima nije važno što kažu knjige. Program nije važan sam po sebi. I ranije je bilo nekih lokalnih poruka s nekih govornica za koje čovjek ne bi očekivao da izađu iz evanđeoskoga kršćanskog duha, ali su izlazile. To da se jedan iskorak na šibenskom i benkovačkom području sada želi ugasiti je poruka mraka. Ti ljudi zahvaljuju premijeru i Vladi čiju ministricu napadaju, to bi trebao biti razlog za duboku brigu premijera i same Vlade - govori Pupovac.

Predsjednik SDSS-a komentirao je i medijske navode o mogućem preslagivanju Vlade i rekao da SDSS-u nitko nije pristupio u tom smjeru i da ne razmišljaju o tome.

- Ako se politika u našem društvu odluči zaustaviti procese koji predstavljaju prijetnju postignućima u sferi politike, političke kulture, slobode, prava, mi ćemo sigurno naći način kako tome dati doprinos i priključiti se. Razgovarati u ovom trenutku, o modelu o kojem smo razgovarali nakon izbora, to nije dovoljno - zaključio je.