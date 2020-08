Milorad Pupovac: 'Teško griješi svatko tko misli da država može biti opravdanje za zločine...'

Čelnik SDSS-a Milorad Pupovac nazočio je u Uzdolju kod Knina na komemoraciji za osam srpskih žrtava ubijenih na današnji dan prije 25 godina, dan nakon Oluje

<p>"Svatko tko misli da država može biti opravdanje za takve zločine i da se može graditi ostavljajući ovakvu vrstu tragova iza sebe, teško griješi. Još više griješe oni koji misle da se mir u zemlji može graditi na tome da se zanemaruju ovakva stradanja i da se ne pokazuje empatija za patnje koje su ljudi prošli", istaknuo je Pupovac. </p><p>Naglasio je da su žrtve u Uzdolju "mučki i neljudski" ubili oni misle "da čine veliko djelo i misleći da velike stvari opravdavaju takvo nedjelo".</p><p>Dodao je da su se na komemoraciji okupili kako bi se suprotstavili takvom mišljenju i vjerovanju, "jer kao što se vidi, to iza sebe ostavlja samo takve tragove".</p><p>Pupovac je ustvrdio da će se na ovakvim komemoracijama okupljati i ubuduće, "kako bi čuli osudu tog zločina, ali i da bi čuli da oni kojima je posao da utvrde tko je to počinio naprave ono što od njih zakon traži".</p><h2>Stradali ne smiju biti povod za mržnju ni bilo koju lošu misao </h2><p>Cilj im je, naveo je, da stradali ne budu povod za mržnju ili koju lošu misao o ljudima koji takvo mišljenje ili bilo koju lošu misao nisu zaslužili.</p><p>"Okupljat ćemo se u najboljoj vjeri da ćemo poštujući stradanje, kroz koje su prošli naši sugrađani Hrvati i naši sunarodnjaci Srbi, stvoriti društvo mira, stvoriti društvo u kojem ćemo zatvoriti ratnu knjigu, a ne je svake godine obnavljati i ponavljati, nego stvoriti društvo u kojem će ljudi moći živjeti na miru u kojem će se moći okrenuti budućnosti", istaknuo je.</p><p>SDSS-ova Saborska zastupnica Anja Šimpraga upozorila je da se, dok su ratna stradanja Hrvata priznata i "ozvaničena komemoriranjima", a progonstva završila povratkom te mnogi odgovorni Srbi za počinjene zločine nad njima kažnjeni, to ne može reći za ratna stradanja i progon Srba.</p><h2>Ratna stradanja Srba za državu i državnu vlast kao da ne postoje</h2><p>"Ratni zločini počinjeni prema Srbima rijetko su kažnjavani, posebno zločini u Oluji i nakon nje. Mjesta njihova stradanja obilježavaju i komemoriraju samo srpske organizacije, a za državu i državnu vlast ona kao i da ne postoje. Istine je i s progonom gotovo 200 tisuća Srba samo u Oluji, ne računajući one u Bljesku i u brojnim gradovima Hrvatske izvan ratnog područja", rekla je Šimpraga.</p><p>Nastavila je kako svijest o tolikom stradanju Srba u hrvatskoj javnosti ne postoji, ne postoji svijest o potrebi da se iskaže žaljenje i empatija.</p><p>"Osuda zločina godinama sve se više smanjuje, a na njezino mjesto dolaze bešćutnosti i nekršćanska ismijavanja, mržnja prema preostalim Srbima, netolerancija prema onome što ih čini različitima od Hrvata te nasilje", poručila je.</p><p>Šimpraga je kazala kako je, uz to što je iz Hrvatske izbjeglo 200 tisuća ljudi, "ugašeno gotovo dvije tisuće ljudskih života, što za vrijeme Oluje, ali i nakon nje".</p><p>"Uništene su i devastirane stotine naselja, tisuću kuća podizanih stoljećima i generacijama", naglasila je i dodala kako je vrijeme da se nakon 25 godina ti zločini rasvijetle te osvijesti zašto se to dogodilo i kolika je to šteta ne samo za Srbe u Hrvatskoj, već i za samu Hrvatsku.</p><h2>Nužno zaustaviti širenje mržnje i nasilja prema Srbima</h2><p>"Nužno je da se prema Srbima zaustavi širenje mržnje i nasilja te počne graditi društvo tolerancije i poštivanja različitosti. Nužno je da se prestane prešućivali i ismijavati tuđe stradanje, te da se takvo držanje zamijeni poštovanjem stradanja jednih i drugih. Tako čine čestiti ratnici, tome vode mudri i pošteni političari, o tome propovijedaju istinski svećenici", zaključila je Šimpraga.</p><p>Tijekom komemoracije služen je parastos ispred spomen obilježja stradalima u Uzdolju, gdje su predstavnici lokalnih vlasti položili vijence i svijeće, odavši počast ubijenima.</p><p>Tog 6. kolovoza 1995. ubijeni su Stevan, Janja i Đurđija Berić, Miloš Ćosić, te Sava, Milica, Jandrija i Krstan Šare. Za zločin u Uzdolju još nitko nije kazneno odgovarao.</p>