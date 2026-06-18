Miloš: 'DP-ova Rezolucija za Hrvate u BiH ne donosi ništa novo i ne nudi rješenje'

DP-ova Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH u saborskoj je oporbi naišla na ocjene da ne donosi ništa novo, ne nudi rješenje, da su "viski koji su najavljivali pretvorili u kamilicu", uz kritiku da su s rezolucijom izašli zbog vlastite političke promocije.

"Stvari koje je Domovinski pokret iznio u toj rezoluciji nerealne su i ne doprinose rješenju. Za bilo kakve izmjene izbornog zakona, kao i izmjene Ustava potreban je dogovor svih političkih strana u BiH, i to je unutarnje pitanje koje se treba riješiti unutar BiH i jedino se tamo može riješiti. Ovakvi uplivi sa strane samo podižu tenzije i uopće ne doprinose rješenju”, izjavila je novinarima u Saboru Jelena Miloš (Možemo!).

Svima je, ističe, jasno da postoje manipulacije pri izboru hrvatskog predstavnika, međutim, to se može riješiti samo političkim dogovorom svih strana. Ono što Hrvatska može raditi kroz Hrvatski sabor, i već radimo, jest na svaki mogući način podržati ulazak BiH u EU, dodala je.

Miloš smatra da je to ključni, strateški prioritet u kojem Hrvatska kao članica EU može pridonijeti, a o tome će, naravno, odlučiti građani BiH na izborima koji im se bliže. Hrvatska najviše može pomoći s te strane, a tome pridonosimo kao saborski zastupnici koliko možemo, kao i kroz Odbor za europske poslove, poručila je.

Nezavisni zastupnik Nino Raspudić ustvrdio je da je "naš Gospodin vršio čudo pretvaranja vode u vino, a sada smo vidjeli čudo pretvaranja viskija u kamilicu jer ova rezolucija je kamilica". "Ovo izgleda kao da je stručnu redakturu radio Mate Granić. Tu nema ničega jasnog, konkretnog, obvezujućeg što već ne postoji u Ustavu kao skrb za dijelove hrvatskog naroda, i u nekim ranijim saborskim deklaracijama i rezolucijama”, rekao je.

Očito su, napominje, pod pritiskom većeg partnera proizveli ovu kamilicu koja nikoga ni na što ne obvezuje. "Jasno je da je ovo bio pokušaj DP-a signaliziranja nekakve domovinske vrline, da su ih vrlo brzo iz HDZ-a pritisnuli i neutralizirali i da smo dobili kamilicu koju svi možemo podržati, ali gdje nema supstancijalno ničega novoga. Tu nema ništa sporno da se ne bi podržalo, ali to je kamilica, a najavljivali su viski”, rekao je Raspudić.

Anka Mrak Taritaš (GLAS) ocijenila je da su "ti hrabri momci iz DP-a koji okolo pjevaju pjesmice različitog sadržaja", najprije govorili o jednom okviru rezolucije, onda je u javnost izašao drugi okvir da bi na kraju najavili presicu na koju nisu došli. "Vjerojatno im je njihov koalicijski partner rekao 'dečki, dečki, nemojte se igrati, mi ćemo vas zamijeniti pa ćemo vidjeti onda što će biti'", rekla je.

Neka ostave BiH na miru, a mi se svi zajedno trebamo pobrinuti da BiH ide dobrim putem prema članstvu u EU, koji, istina, neće biti jednostavan nego težak, naglasila je i DP-u poručila da ne pomažu tamo gdje pomoć ne treba, jer toj rezoluciji nije mjesto u hrvatskom parlamentu, niti se mi trebamo miješati u Ustav neke druge zemlje.

Do izbora u BiH su četiri mjeseca i što su DP-ovci mislili osim dobiti pozornost u javnosti, a budući da su svi oni redom u Saboru skupljači pozornosti na različitim temama, onda je i to jedna od tih tema, ustvrdila je Mrak Taritaš.