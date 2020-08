Milošević iz Knina: Moj dolazak ovdje je zalog za budućnost

Neka se prekine spirala mržnje kako se strahote rata nikad ne bi ponovile. Trebamo poštovati sve žrtve bez obzira na nacionalnost, kaže potpredsjednik Vlade...

<p>Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 25. obljetnicu oslobodilačke operacije Oluja, a po prvi put se Oluja obilježava uz nazočost političkog predstavnika srpske manjine u Hrvatskoj - SDSS-ovog potpredsjednika Vlade <strong>Borisa Miloševića.</strong></p><p>- Neka se prekine spirala mržnje kako se strahote rata nikad ne bi ponovile. Trebamo poštovati sve žrtve bez obzira na nacionalnost. I Srbi iz Hrvatske su imali svoje žrtve i to trebamo poštovati. Emocije su još svježe, svoj dolazak smatram zalogom za budućnost. Čuo sam poruke mira i pomirbe i smatram da je ovo prvi korak, poručio je potpredsjednik Vlade Boris Milošević, a prenosi <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a532810/Boris-Milosevic-Oluja-Knin-SDSS.html" target="_blank">N1</a>.</p><p>Premijer<strong> Andrej Plenković</strong> izrazio je ranije u svom govoru u Kninu žaljenje za žrtve ratnih zločina počinjenih s hrvatske strane, kojih je, rekao je, nažalost bilo, "jer legitimno pravo na obranu nije i ne može biti opravdanje za nedjelo – te je svaki takav čin bolan za sve obitelji žrtava i ružan ožiljak na pravedno lice i obrambeni karakter Domovinskog rata".</p><p>- Svjesni smo da je naša pobjeda u Oluji bila traumatična za mnoge hrvatske Srbe koji je ponajprije povezuju s odlaskom dijela srpskog stanovništva iz njihovih domova i zavičaja na dotad okupiranim područjima. Dok je za većinu Hrvata to ponajprije bio prisilan zbjeg koji su organizirali i naredili kninski pobunjenici, za mnoge Srbe to je dan-danas zbjeg pred hrvatskim snagama, kazao je.</p><p>Više pročitajte <a href="https://www.24sata.hr/news/pratite-uzivo-proslava-oluje-709521" target="_blank">OVDJE.</a></p>