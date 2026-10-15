Obavijesti

News

Komentari 3
GOVORIO I O SRBIJI...

Ministar Anušić mađarskom kolegi predstavio hrvatske tvrtke u nadi za jaču suradnju

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ministar Anušić mađarskom kolegi predstavio hrvatske tvrtke u nadi za jaču suradnju
Foto: Denis Kapetanovic
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Anušić je mađarskom kolegi ukazao na činjenicu da se Srbija “ozbiljno naoružava ofenzivnim sustavima i da posjeduje hipersonične kineske rakete dometa većeg od 400 kilometara”

Ministar obrane Ivan Anušić mađarskom je kolegi u Lentiju predstavio hrvatske obrambene tvrtke nadajući se boljoj suradnji u osiguravanju stabilnosti na jugoistoku Europe, priopćio je u četvrtak MORH.

Potpredsjednik Vlade sastao se danas u pograničnom gradu Lentiju u Mađarskoj s Romuluszom Ruszin-Szendijem, prvi put nakon promjene vlasti u Mađarskoj.

Anušić je pritom mađarskom kolegi ukazao na činjenicu da se Srbija “ozbiljno naoružava ofenzivnim sustavima i da posjeduje hipersonične kineske rakete dometa većeg od 400 kilometara”, dok je “zajednički interes Mađarske i Hrvatske situacija na jugoistoku Europe”, navodi ministarstvo obrane u priopćenju nakon susreta.

PROSVJEDNA NOTA Stručnjak za 24sata o Vučiću: Njemu su Hrvati za sve krivi
Stručnjak za 24sata o Vučiću: Njemu su Hrvati za sve krivi

“Ovaj je susret bio prilika da se s hrvatske strane pošalju poruke kada je riječ o sigurnosnoj i geopolitičkoj situaciji na jugoistoku Europe, ali i da se uspostavi nova razina obrambene bilateralne suradnje”, kažu iz ministarstva.

Stranka Tisza predvođena Peterom Magyarom u travnju je nakon uvjerljive izborne pobjede smijenila nacionalista Viktora Orbána s vlasti nakon 16 godina, značajno mijenjajući unutarnju i vanjsku politiku zemlje. Ministar Anušić pozdravio je političke promjene u Mađarskoj.

Stoga su Anušić i Ruszin-Szendi razgovarali o većoj mogućnosti suradnje obrambenih industrija. Anušić je kolegi predstavio hrvatske tvrtke s područja obrane i njihove proizvode koji bi mogli biti zanimljivi mađarskoj vojsci, navodi se.

JUŽNOKOREJSKA TELEVIZIJA Poslušajte kako ministar Anušić govori engleski: 'Aj em šor'
Poslušajte kako ministar Anušić govori engleski: 'Aj em šor'

Anušić je domaćinu ponudio uzvratan posjet pozvavši ga na ASDA-u, međunarodnu izložbu naoružanja i vojne opreme koja će se od 27. do 29. travnja 2027. održati u Zagrebu. Podsjetio ga je i na Laslovo, većinski mađarsko mjestu južno od Osijeka, koje se “herojski branilo u Domovinskom ratu i koje je pretrpjelo velike ljudske žrtve tijekom velikosrpske agresije”, kamo ga je posjet također pozvao.

Dvojica ministara zaključila su da je obrambena bilateralna suradnja između Hrvatske i Mađarske dobra, ali se svakako želi ostvariti dodatni napredak u toj suradnji, zaključuje MORH.

VELIKI PROBLEMI Dali smo gotovo devet milijuna eura za vojni neboder! Ministar: 'Majstori su stalno unutra...'
Dali smo gotovo devet milijuna eura za vojni neboder! Ministar: 'Majstori su stalno unutra...'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Vukovar ostao bez jedinog kirurškog onkologa: 'Žena je čekala četiri mjeseca operaciju'
VAPAJ OBOLJELIH VUKOVARKI

Vukovar ostao bez jedinog kirurškog onkologa: 'Žena je čekala četiri mjeseca operaciju'

'Bolnica ne želi dati dr. Begoviću da radi, a sve na štetu nas pacijentica', kažu nam pacijentice. Evo što su nam rekli iz Uprave i kirurg dr. Begović.
Dalmatinac kupio sinu stan u Zagrebu. Ručali su, a onda je sin nestao! 'Šokirao me jedan trag'
MISTERIOZNI NESTANAK

Dalmatinac kupio sinu stan u Zagrebu. Ručali su, a onda je sin nestao! 'Šokirao me jedan trag'

'On je inače povučen dečko, nije mi spominjao prijatelje koje bih mogao nazvati, ali je i naivan na što sam ga uvijek upozoravao, tako da postoji velika mogućnost da su ga vrbovali u nekoj sekti', govori očajni otac
Pogledajte fotke nereda u Splitu
GRAD NIJE SPAVAO

Pogledajte fotke nereda u Splitu

SPLIT - Pola sata prije ponoći više stotina huligana iz obje navijačke skupine pokušalo se potući u centru grada. Policajci su silom spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih, a privedeno je 57 ljudi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026