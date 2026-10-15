Ministar Anušić mađarskom kolegi predstavio hrvatske tvrtke u nadi za jaču suradnju

Ministar obrane Ivan Anušić mađarskom je kolegi u Lentiju predstavio hrvatske obrambene tvrtke nadajući se boljoj suradnji u osiguravanju stabilnosti na jugoistoku Europe, priopćio je u četvrtak MORH.

Potpredsjednik Vlade sastao se danas u pograničnom gradu Lentiju u Mađarskoj s Romuluszom Ruszin-Szendijem, prvi put nakon promjene vlasti u Mađarskoj.

Anušić je pritom mađarskom kolegi ukazao na činjenicu da se Srbija “ozbiljno naoružava ofenzivnim sustavima i da posjeduje hipersonične kineske rakete dometa većeg od 400 kilometara”, dok je “zajednički interes Mađarske i Hrvatske situacija na jugoistoku Europe”, navodi ministarstvo obrane u priopćenju nakon susreta.

“Ovaj je susret bio prilika da se s hrvatske strane pošalju poruke kada je riječ o sigurnosnoj i geopolitičkoj situaciji na jugoistoku Europe, ali i da se uspostavi nova razina obrambene bilateralne suradnje”, kažu iz ministarstva.

Stranka Tisza predvođena Peterom Magyarom u travnju je nakon uvjerljive izborne pobjede smijenila nacionalista Viktora Orbána s vlasti nakon 16 godina, značajno mijenjajući unutarnju i vanjsku politiku zemlje. Ministar Anušić pozdravio je političke promjene u Mađarskoj.

Stoga su Anušić i Ruszin-Szendi razgovarali o većoj mogućnosti suradnje obrambenih industrija. Anušić je kolegi predstavio hrvatske tvrtke s područja obrane i njihove proizvode koji bi mogli biti zanimljivi mađarskoj vojsci, navodi se.

Anušić je domaćinu ponudio uzvratan posjet pozvavši ga na ASDA-u, međunarodnu izložbu naoružanja i vojne opreme koja će se od 27. do 29. travnja 2027. održati u Zagrebu. Podsjetio ga je i na Laslovo, većinski mađarsko mjestu južno od Osijeka, koje se “herojski branilo u Domovinskom ratu i koje je pretrpjelo velike ljudske žrtve tijekom velikosrpske agresije”, kamo ga je posjet također pozvao.

Dvojica ministara zaključila su da je obrambena bilateralna suradnja između Hrvatske i Mađarske dobra, ali se svakako želi ostvariti dodatni napredak u toj suradnji, zaključuje MORH.