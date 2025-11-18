Ono što je važno je što nema ozlijeđenih, šteta će biti velika, što se tiče uzroka, pričekat ćemo da se požar ugasi, da se provede istraga, kazao je ministar Bačić...
Ministar Bačić najavio obnovu Vjesnika: 'U razgovoru smo s ostalim suvlasnicima nebodera'
Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić stigao je u utorak ujutro kod zgrade Vjesnika u Zagrebu. Ovaj simbol Zagreba teško je stradao u požaru koji je izbio u kasnim satima ponedjeljka, u utorak ujutro još se mogu vidjeti plamenovi...
- Oko 23 sata pojavila se vatra u kompleksu nebodera Vjesnik. Požar se vertikalno širio i gotovo zahvatio sve katove. Ja bi odmah zahvalio svim interventnim službama, prije svega policajcima i vatrogascima, koji su odmah po dojavi došli na licu mjesta, osigurali prostor i pristupili gašenju - kazao je Bačić na početku i odmah nastavio:
- Vatrogasna postrojba Grada Zagreba s 80-tak policajaca i 30-ak vozila i sa svom opremom nastojala je zaustaviti vatru, no s obzirom na visinu ovog objekta i činjenicu da je požar bio na najvišim katovima, nije se moglo u potpunosti brzo požar gasiti. Još uvijek trajte gašenje, on je pod kontrolom, no trebat će vremena dok se još ugasi...
Uzrok požara nije poznat...
- Ono što je važno je što nema ozlijeđenih, šteta će biti velika, što se tiče uzroka, pričekat ćemo da se požar ugasi, da se provede istraga - kazao je Bačić.
Što će se dogoditi sa zgradom, hoće li se rušiti, ići u obnovu? Pitali su novinari ministra.
- Republika Hrvatska je suvlasnik s još pet pravnih osoba i naša je namjera je čim se steknu uvjeti, utvrdi se stanje konstrukcije, onda krene u obnovu same zgrade, njeno uređenje. Ona je već sad zahtijevala uređenje, pa smo i u razgovorima s ostalim suvlasnicima kako samu zgradu urediti.
Što je gorjelo?
- Ono što znam je da je na najvišem katu bio radio Laganini, očito da je taj prostor potpuno izgorio. Bila je arhiva ministarstva rada u jednom dijelu, i ministarstva financija, tj. porezna uprava, u jednom dijelu. Brojni katovi su bili prazni, na njima nije bilo ništa. Ono što je dobro je što dodatan dio zgrade, odnosno kompleksa, u kojem ministarstvo prostornog uređenja ima svoje prostore nije uopće stradao, taj dio kompleksa nije oštećen - kazao je Bačić...
Nije mogao dati okvirnu procjenu štete...
- Pričekat ćemo da se požar u potpunosti stavi pod kontrolu. Nakon toga ćemo nadam se utvrditi razloge, procijenit će se šteta, onda ćemo ići u postupak obnove i uređenja ove zgrade. Trebat će ukloniti dijelove fasade, radi se o velikim staklenim površinama. Trebat ćemo imati interventne mjere, da se uklone dijelovi zgrade koji bi mogli padati - kazao je ministar za kraj...