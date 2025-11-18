Ministar Bačić najavio obnovu Vjesnika: 'U razgovoru smo s ostalim suvlasnicima nebodera'

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić stigao je u utorak ujutro kod zgrade Vjesnika u Zagrebu. Ovaj simbol Zagreba teško je stradao u požaru koji je izbio u kasnim satima ponedjeljka, u utorak ujutro još se mogu vidjeti plamenovi...

- Oko 23 sata pojavila se vatra u kompleksu nebodera Vjesnik. Požar se vertikalno širio i gotovo zahvatio sve katove. Ja bi odmah zahvalio svim interventnim službama, prije svega policajcima i vatrogascima, koji su odmah po dojavi došli na licu mjesta, osigurali prostor i pristupili gašenju - kazao je Bačić na početku i odmah nastavio:

- Vatrogasna postrojba Grada Zagreba s 80-tak policajaca i 30-ak vozila i sa svom opremom nastojala je zaustaviti vatru, no s obzirom na visinu ovog objekta i činjenicu da je požar bio na najvišim katovima, nije se moglo u potpunosti brzo požar gasiti. Još uvijek trajte gašenje, on je pod kontrolom, no trebat će vremena dok se još ugasi...

Uzrok požara nije poznat...

- Ono što je važno je što nema ozlijeđenih, šteta će biti velika, što se tiče uzroka, pričekat ćemo da se požar ugasi, da se provede istraga - kazao je Bačić.

Što će se dogoditi sa zgradom, hoće li se rušiti, ići u obnovu? Pitali su novinari ministra.

- Republika Hrvatska je suvlasnik s još pet pravnih osoba i naša je namjera je čim se steknu uvjeti, utvrdi se stanje konstrukcije, onda krene u obnovu same zgrade, njeno uređenje. Ona je već sad zahtijevala uređenje, pa smo i u razgovorima s ostalim suvlasnicima kako samu zgradu urediti.

Što je gorjelo?

- Ono što znam je da je na najvišem katu bio radio Laganini, očito da je taj prostor potpuno izgorio. Bila je arhiva ministarstva rada u jednom dijelu, i ministarstva financija, tj. porezna uprava, u jednom dijelu. Brojni katovi su bili prazni, na njima nije bilo ništa. Ono što je dobro je što dodatan dio zgrade, odnosno kompleksa, u kojem ministarstvo prostornog uređenja ima svoje prostore nije uopće stradao, taj dio kompleksa nije oštećen - kazao je Bačić...

Nije mogao dati okvirnu procjenu štete...

- Pričekat ćemo da se požar u potpunosti stavi pod kontrolu. Nakon toga ćemo nadam se utvrditi razloge, procijenit će se šteta, onda ćemo ići u postupak obnove i uređenja ove zgrade. Trebat će ukloniti dijelove fasade, radi se o velikim staklenim površinama. Trebat ćemo imati interventne mjere, da se uklone dijelovi zgrade koji bi mogli padati - kazao je ministar za kraj...