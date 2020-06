Ministar Beroš: Liste čekanja veće za 10 posto, reaktivirano 60 posto bolničkog sustava

<p>Ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> izjavio je u utorak da su se liste čekanja tijekom krize zbog koronavirusa povećale za 10 posto, no do sada je reaktivirano 60 posto bolničkog sustava, što je zadovoljavajući trend.</p><p>"Liste čekanja su problem i od ranije, koronavirus kriza poremetila je redovni sustav odvijanja i pružanja zdravstvene zaštite, a liste čekanja povećane su za okvirno 10 posto", rekao je Beroš nakon predstavljanja HDZ-ova predizbornog programa u središnjici stranke.</p><p>Ponovio je kako se zdravstveni sustav nakon mjera reaktivacije vraća u normalu, kazavši da je 60 posto bolničkog sustava reaktivirano, a dostignuto je preko 82 posto specijalističko-konzilijarnih pregleda.</p><p>"To je zadovoljavajući trend, ali da bismo se prilagodili novoj situaciji već smo rekli da radimo u dvije smjene, da se neke pretrage i zahvati odvijaju i vikendom", istaknuo je ministar zdravstva. </p><p>Na pitanje kako se planiraju realizirati planovi iz predizbornog programa, poput modernizacije zdravstva, revitalizacije Imunološkog zavoda i izgradnje Nacionalne dječje bolnice, uz tolike dugove u zdravstvu, Beroš je priznao kako je istina da postoje veliki dugovi.</p><p>"Međutim, u proteklom mandatu u zdravstveni sustav uloženo je 2,9 milijarde iz državnog proračuna, ali i međunarodnih institucija", kazao je dodavši da i na domaćem tržištu postoje institucionalni investitori koji su spremni ulagati u zdravstveni sustav.</p><p>Upitan hoće li u novoj Vladi ostati ministar zdravstva, Beroš je odgovorio da će se to vidjeti nakon izbora. "To ovisi o izbornom uspjehu u koji vjerujem. Volio bih i dalje raditi na unaprjeđenju hrvatskog zdravstvenog sustava", poručio je.</p>