<p>Ministar zdravstva <strong>Vili Beroš </strong>izjavio je u petak da se u ovom trenutku, po epidemiološkim podacima, ne može smatrati da je Split novo žarište Covida 19 te da, na neki način, nema lokalne transmisije.</p><p>"U Splitu ima nekoliko slučajeva koji su importirani, radilo se o ljudima koji su bili u inozemstvu zbog posla, oni su se vratili u Split i tom prilikom zarazili svoje bližnje, radi se o osobnim kontaktima, a ima i jedna osoba koja je došla u Split zbog poslovnih obveza“, rekao je Beroš za RTL vijesti.</p><p>Zaključio je da na neki način nema lokalne transmisije i da se ne može govoriti o žarištu u užem smislu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đikić o koroni</strong></p><p>Ipak, ministar Beroš poručio je da primjer Splita pokazuje koliko je važno poštivati mjere koje je preporučio Nacionalni stožer Civilne zaštite kao što su fizička distanca, higijena i izbjegavanje fizičkog kontakta.</p><h2>Nisu problem putovanja po sebi nego ponašanje </h2><p>Ustvrdio je kako putovanja sama po sebi nisu problem, već je problem ponašanje - u drugim državama gdje je epidemiološka slika još i lošija, a isto tako i po povratku u Hrvatsku.</p><p>Iako je u Splitu najveći broj novooboljelih, Beroš je rekao kako su u splitskom Stožeru Civilne zaštite dokazali da rade dobar posao, što potvrđuje i brzo riješena epidemiološka situacija na Braču i da broj oboljelih ne ovisi o radu stožera već o nizu specifičnih okolnosti.</p><p>„Rekli smo koji su putevi zaraze - ljudi se vraćaju iz inozemstva u Split i tu daljnje postupanje ne ovisi o stožeru, ovisi o samim građanima, zato moramo još jednom ponoviti da su ove mjere važne i potrebne jer virus se nalazi oko nas“, rekao je Beroš.</p><p>Beroš je odgovorio da pojedinačni slučaj osobe koja je došla u Split poslovno ne može promijeniti odnos prema državljanima koji ulaze u Hrvatsku.</p><p>„Jedan pojedinačan slučaj ne može utjecati na našu definitivnu odluku i politiku prema takvim situacijama. Postoje zemlje sa sličnom epidemiološkom situacijom i dolazak iz njih neće biti limitiran. Međutim, za sve one zemlje gdje se situacija dodatno pogorša, razmišljat će se o mjerama", dodao je.</p><p>Na pitanje je li neodgovorno da se, s jedne strane, građane poziva da ne putuju, dok se, s druge strane, turiste poziva da dođu, ministar je ponovio da samo putovanje nije problem već ponašanje.</p><p>„Vjerujem da će oni koji dolaze kao turisti u Hrvatsku biti svjesni činjenice da dolaze zdravi i takvi nastojati doći, a vrlo je važno kad oni vide kako se naši građani ponašaju da se i sami ponašaju sukladno preporukama“, rekao je Beroš objasnivši da se na taj način mogućnost transmisije virusa svodi na najmanju moguću mjeru.</p><h2>O Capaku: Svakom se može dogoditi da bude u kontaktu s Covid pozitivnim </h2><p>Upitan kako očekivati da građani poštuju preporuke s obzirom da čelnik HZJZ-a Krunoslav Capak bio prilično 'opušten' na konferenciji zbog čega je završio u samoizolaciji, ministar je odgovorio kako ne bi rekao da je bio opušten i da se svakom može dogoditi da bude u kontaktu s nekim tko je Covid pozitivan.</p><p>„Ali ono što je važno je prevencija, da stalno ponavljamo i ugradimo svjesnost o potrebi održavanja fizičkog kontakta. Mogu isto tako reći da su okolnosti u toj situaciji bile drugačije da možda ne bi došlo do ili zaraze ili prijenosa virusa, međutim, situacija je takva kakva je, opreza nikad dosta, moramo se ponašati odgovorno“, rekao je Beroš.</p><p>Vezano za izbore rekao je da prate epidemiološku situaciju iz sata u sat te će se na temelju nje odlučivati o svemu. "Ako situacija bude takva da to dozvoljava, idu. Ako se u znatnoj mjeri pogorša, onda će DIP u konzultaciji s HZJZ-om odlučiti koji su idući potezi", rekao je.</p><p> </p>