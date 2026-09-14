Ministar Božinović o nadzoru nakon femicida u Slatini: Policajci su udaljeni s dužnosti!

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je nalaz i zaključke izvanrednog nadzora u policijskog postaji Slatina u vezi s ubojstvom žene i propustima u postupanju službenika.

- Zaključci su u formi naloga predani Policijskoj upravi virovitičko-podravskoj. Tamo će se odvijati postupci. To u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka. To uključuje branitelje i stranu koja tuži. Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani - kazao je Božinović, piše HRT.

Podsjećamo, zločin se dogodio prošlog utorka oko 22 sata u Slatini, kada je 40-godišnji muškarac ubio ženu, majku šestero djece. Izvanredni nadzor pokazao je da je bilo propusta u policijskom postupanju neposredno prije ubojstva.

- Dojava žrtve zaprimljena je u 21:10. Policijski službenici tada su bili na drugoj zadaći, no na adresu su stigli u 21:20, 10 minuta nakon dojave. Prema utvrđenim podacima, policija nije odbila intervenirati niti je ignorirala poziv. Poziv je zaprimljen, a policijski službenici stigli su za 10 minuta. To je činjenica, ali to nije kraj analize. Nakon dolaska, policijski službenici razgovarali su sa žrtvom te su utvrdili da je počinjen prekršaj nasilja u obitelji. Počinitelj nije zatečen na adresi, a prema njihovim iskazima ponudili su joj smještaj u sigurnoj kući i kontakt s nacionalnim pozivnim centrom za žrtve kaznenih djela i prekršaja. Žrtva je ponuđenu pomoć odbila. Policijski službenici zatim su obišli područje oko kuće i ulicu kako bi pronašli njezina supruga. Žrtvu su uputili na samozaštitno ponašanje i rekli da ih odmah nazove ako se vrati i da ga ne pušta u kuću. Nakon obilaska vratili su se u policijsku postaju udaljenu oko tri minuta vožnje, kako bi evidentirali postupanje u informacijski sustav. Planirali su se potom vratiti na teren i nastaviti traganje. U 22:10, 20 minuta nakon njihovog povratka u postaju, zaprimljena je dojava o ubojstvu - izjavio je ranije ravnatelj policije Nikola Milina.

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Počinitelj ubojstva je kasnije u zatvoru počinio samoubojstvo. Više o tome ovdje