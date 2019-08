Ministar Cappelli: Turistički rast u skladu s očekivanjima

Hrvatski turizam u 2019. bilježi rast u skladu s očekivanjima, izjavio je u srijedu ministar turizma Gari Cappelli, ocijenivši kako je postojeći broj od oko 20 milijuna turističkih dolazaka godišnje realan, a za očuvanje konkurentnosti ključno je ulagati u podizanje kvalitete i infrastrukturu.

"Kad su me prošle godine na londonskom sajmu pitali što se očekuje od turizma, rekao sam da će biti porast za negdje između jedan i tri posto dolazaka i negdje jedan do dva posto noćenja, i mi cijelo vrijeme držimo taj ritam", rekao je Cappelli gostujući u središnjem dnevniku HRT-a.

U kolovozu je do sada zabilježen porast od oko jedan do dva posto što dolazaka, što noćenja, napomenuo je ministar. Pridoda li se srpanjskoj i kolovoškoj špici sezone predsezona, koja je bila oko šest posto u plusu, te postsezona, koja bi također prema očekivanjima trebala biti dobra, ukupan bi rast mogao biti do tri posto, dodao je.

Smatra kako su rezultati u turizmu tijekom posljednjih nekoliko godina podigli očekivanja rasta, a da je u 2019. zapravo došlo do "normalizacije prometa". "Prije dvije godine smo imali turista kao i danas. Tada smo govorili da pucamo po šavovima, da mi to ne možemo izdržati, a sad se navodno traži da bude još više turista", istaknuo je Cappelli, napomenuvši kako je Hrvatska već sad među prve tri zemlje u svijetu s velikim nesrazmjerom između ukupnog broja stanovnika – četiri milijuna - i broja turista, koji je 20 milijuna godišnje.

Da bi održala konkurentnost, Hrvatska mora ulagati u podizanje kvalitete: upravo su objekti s četiri ili pet zvjezdica i najpopunjeniji, istaknuo je nadalje ministar Cappelli, pa tako kampovi s pet zvjezdica bilježe rast prometa za 40 posto, hoteli za dva do tri posto, a porast bilježi i privatni smještaj.

U tom smislu, hrvatska vlada prepoznala je važnost razvoja infrastrukture, te je dosad krenula s investicijama samo u prometnu infrastrukturu vrijednim 20 milijardi kuna, dodao je.