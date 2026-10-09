Ministar Ćorić: 'Pregovori s javnim i državnim službama kreću u drugoj polovici mjeseca'

Pregovori s javnim i državnim službama o njihovim materijalnim pravima očekuju se u drugoj polovici listopada, kazao je ministar financija Tomislav Ćorić, odgovarajući na pitanja novinara nakon sjednice Vlade u petak.

“Tema će doći na dnevni red u drugoj polovici ovog mjeseca, svakako prije kraja listopada. Točan termin bit će iskomuniciran, odnosno dogovoren s drugom stranom, sa sindikatima državnih i javnih službi”, rekao je Ćorić.

Dodao je da očekuje da ti razgovori budu afirmativni, prođu u konstruktivnoj atmosferi i da sindikati imaju razumijevanje za aktualne izazove globalne i nacionalne ekonomije, izrazivši uvjerenje da će ishod razgovora biti pozitivan.

Nije želio otkriti novinarima koliko je novca predviđeno u rebalansu proračuna za godišnji dodatak za umirovljenike, budući da se o visini iznosa tog dodatka upravo pregovara s predstavnicima umirovljeničkih udruga. Podsjetio je da se u Hrvatskoj taj dodatak isplaćuje od lani te je najavio da će odluka o njemu biti donesena do kraja mjeseca.

Na novinarsko pitanje vezano uz rast socijalnih davanja i pretpostavku da su prouzročena povećanjem izdataka za inkluzivni dodatak, ministar Ćorić je naveo da povećanje stavki za socijalne naknade iznosi 226,8 milijuna eura, od čega se 185 milijuna odnosi na izdatke za inkluzivni dodatak. Riječ je o povećanju u odnosu na dosad planirano u ovogodišnjem proračunu.

Odgovarajući na novinarska pitanja, poručio je i da ne može biti zabrinjavajuće što najveći dio proračuna odlazi na plaće, mirovine i socijalu, jer je struktura proračuna takva da je jedan njegov dio određen za namirenje tih izdataka, a drugi na projekte i njihovu realizaciju.

Istaknuo je da to pokazuju i podaci o gospodarskom rastu većem od prosjeka Europske unije te je ponovio svoje ranije prognoze da će Hrvatska završiti 2026. sa stopom rasta većom od dva posto.

“To nam omogućava da s jedne strane zaštitimo standard ljudi u okviru povećanja naknada i na kraju krajeva vlada se početkom svog prvog mandata odredila u tom smjeru povećanja svih oblika naknada od plaća, davanja svih vrsta, minimalne plaće, itd. To će se nastaviti u narednom razdoblju. Nema razloga za zabrinutost”, kazao je ministar financija.