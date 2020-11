Ministar Fuchs: Ne razmišlja se o zatvaranju škola i sveučilišta

<p>Iako liječnici i epidemiolozi zbog sve većeg broja zaraženih smatraju kako bi bilo dobro da se školarce privremeno na dva do četiri tjedna prebaci na online nastavu, barem one starije - srednjoškolce, ministar obrazovanja <strong>Radovan Fuchs</strong> ponovio je u četvrtak da se ne razmišlja o zatvaranju škola i sveučilišta jer je na njima trend broja zaraženih blaži nego u općoj populaciji. Nema znanstvenih činjenica, naglasio je, da su djeca superširitelji korona virusa.</p><p>- Potvrđeno je za gripu, zna se da su u slučaju gripe djeca oni koji izrazito "uspješno" šire virus gripe, ali kod korone to nije slučaj. Čak i ne trebate biti medicinski educirani da se zna da zatvaranje škola jednostavno nema smisla sve dok su druge institucije otvorene - poručio je dodavši kako nema smisla zatvoriti škole, izgubiti kvalitetan oblik nastave, a ostaviti sva druga mjesta gdje se školarci mogu okupljati. </p><p>- Za sada nema nikakvih čvrstih temelja da polučuje ikakav efekt. U svijetu trenutno svega nekoliko zemalja ima zatvaranje škola, kao što su Slovenija, Poljska, Austrija i Češka, a koje su napravile kompletan lockdown. U tom slučaju to ima smisla. Neke su išle u zatvaranje, ali su ostavile otvorene obrazovne ustanove - istaknuo je Fuchs. </p><p>Dobar dio fakulteta, dodao je, već je prešao na na online nastavu, ali neki koji zahtijevaju vježbe, poput Medicinskog fakulteta, takav oblik nastave ne mogu izvoditi. </p><p>- Nemamo eksploziju na fakultetima, Sveučilišta su napravila sama svoje vlastite interne centre za skupljanje podataka. U Zagrebu imamo od 65.000 studenata njih oko 10.000 koji dolaze izvan Zagreba, a među njima je prije dva dana bilo šest pozitivnih, koji su smješteni u Tomislavov dom na Sljemenu. Nije drastična situacija. Opće stanje se sigurno odražava i na obrazovni sustav, ali proporcionalno sporije i bitno manje - rekao je. </p><p>Podsjetio je da su već na početku školske i akademske godine predviđena tri modela nastave, a lokalni stožeri u svakom trenutku mogu donijeti odluku da neka od škola prijeđe na drugi model. </p><p>- To se i dešava i mislim da je to do sada išlo vrlo dobro, neka bi škola ispala iz modela "licem u lice" i prešla nastavu dva tjedna online pa vratila učenike natrag u školu. U većini slučajeva se to događalo jer su djelatnici škole u većem postotku bili pozitivni i morali u izolaciju pa jednostavno nije imao tko održavati nastavu - rekao je ministar. </p><p>Fuchs je izvijestio i o pokretanju projekta cjelovite digitalizacije hrvatskog osnovnog i srednjeg obrazovnog sustava, u koji će se uložiti 177 milijuna eura, od kojih 155 iz sredstava EU-a.</p><p>To je druga faza projekta, nakon prvog pilot projekta u kojem je digitalizirano i informacijski povezano u mrežu 170 škola. Sada bi to trebalo učiniti za sve škole, njih 1116, što uključuje nabavku kompletne informatičke opreme u školama, postavljanje nekoliko disperziranih potpornih centara Carneta kao podrška cijelom sustavu i poboljšanje funkcioniranja same mreže Carneta, kazao je</p><p>Brzina projekta ovisi o postupcima javne nabave i okolnostima koronavirusa kako bi se vodilo računa o sigurnosti učenika i zaposlenika, dodao je Fuchs.</p>