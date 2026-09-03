Obavijesti

News

Komentari 0
BROJNE ODGODE

Ministar Fuchs o novim đacima: 'Najviše odgoda traže roditelji'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 2 min
Ministar Fuchs o novim đacima: 'Najviše odgoda traže roditelji'
Zagreb: Predstavljene izmjene Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ministar obrazovanja pojasnio je kako se s roditeljima pokušava razgovarati i objasniti im da odgoda polaska u školu nije uvijek u najboljem interesu djeteta

Uoči početka nove školske godine ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs otkrio je za HRT najnovije podatke o upisima prvašića, odgodama polaska u školu, sigurnosnim mjerama i korištenju mobitela. Poručio je kako zasad nema dramatičnog pada broja djece koja kreću u prvi razred, dok istodobno očekuje manje odgoda upisa nego prošle godine.

Prema trenutačnim podacima, u prve razrede hrvatskih osnovnih škola upisano je više od 36.500 učenika. Konačne brojke, naglasio je Fuchs gostujući u Dnevniku, bit će poznate nakon što svi učenici budu službeno evidentirani u školskim maticama.

nekompetentna Radna skupina Akademski sindikat napao Fuchsa: 'Kako su mogli donijeti ovakav prijedlog zakona!?'
Akademski sindikat napao Fuchsa: 'Kako su mogli donijeti ovakav prijedlog zakona!?'

– Trendovi su na razini prošlogodišnjih. Nemamo drastične padove, što je jako važno. Još uvijek nismo došli do konačnih brojki upisa, ali imamo preko 36.500 prvašića – rekao je ministar.

Posebno je istaknuo podatke o odgodama upisa djece u prvi razred. Prošle godine odgodu je dobilo više od 11 posto djece, dok se ove godine zasad barata brojkom između 8,3 i 8,4 posto.

– Bit će ih manje nego prošle godine – poručio je Fuchs.

Zanimljivo, prema njegovim riječima, najveći broj zahtjeva za odgodu polaska u školu ne dolazi od stručnjaka, nego upravo od roditelja.

– Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu postavljaju roditelji, ne znam baš iz kojih pobuda. Naravno da liječnici i svi oni koji daju konačnu procjenu o tome je li dijete sposobno krenuti u prvi razred sigurno neće pustiti nekoga tko ima opravdanje – rekao je.

VIDEO: IZMJENE ZAKONA Most napao Fuchsa: 'Zakonom pogoduje političkoj korupciji i guši akademske slobode'
Most napao Fuchsa: 'Zakonom pogoduje političkoj korupciji i guši akademske slobode'

Dodao je kako se s roditeljima pokušava razgovarati i objasniti im da odgoda polaska u školu nije uvijek u najboljem interesu djeteta.

– Pokušava ih se uvjeriti da to nije dobro te da ne čine uslugu djetetu. Ako konačni broj bude na osam posto ove godine, možda smo isto nešto i postigli – kazao je ministar.

Govorio je i o sigurnosti u školama, temi koja je posljednjih mjeseci sve više u središtu javnosti. Fuchs je rekao kako škole postupno dobivaju operativne djelatnike za sigurnost, a njihov raspored ovisi o procjeni ugroženosti koju provodi MUP te o tehničkim uvjetima pojedinih obrazovnih ustanova.

Više od tisuću osnovnih škola i oko 500 srednjih škola već ima zaposlene djelatnike za sigurnost. Ministar je pritom naglasio kako oni nisu jedini odgovorni za sigurnost djece i zaposlenika.

– Važne su i mjere tehničke zaštite te poštovanje propisa. Pravilnik je u primjeni, možda se u nekim sredinama još uvijek uhodava, ali mislim da se poštuje – rekao je Fuchs.

Nova školska godina nastavlja i s pravilima koja se odnose na korištenje mobitela. U osnovnim školama njihovo je korištenje potpuno zabranjeno, dok srednjoškolci mobitele ne smiju koristiti tijekom nastave.

Fuchs smatra da su se nova pravila već pokazala uspješnima. Mjere se, naime, primjenjuju već jedno polugodište, a povratne informacije iz škola uglavnom su pozitivne.

AMBICIOZNO Fuchs najavio velike promjene: Do 2030. svako dijete u vrtiću, a većina škola u jednoj smjeni
Fuchs najavio velike promjene: Do 2030. svako dijete u vrtiću, a većina škola u jednoj smjeni

– Imamo pozitivna saznanja i iz komunikacije s ravnateljima. Imamo mirnije okruženje, više druženja i bolju atmosferu u učionicama i školskom prostoru – istaknuo je ministar.

Dotaknuo se i nezadovoljstva obrazovnih sindikata zbog mogućih mjera štednje i najava zamrzavanja plaća. Rekao je kako razumije njihovu poziciju jer je, kako je naglasio, zadaća sindikata boriti se za bolja primanja svojih članova. O mogućem novom povećanju plaća nije želio iznositi konkretne najave, poručivši kako će se o tome tek razgovarati i kako ministar financija ima detaljniji pregled mogućnosti državnog proračuna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pokušaj ruskog napada u Leipzigu: Njemački istražitelji prate trag koji vodi i do Srbije?
NEVJEROJATNO

Pokušaj ruskog napada u Leipzigu: Njemački istražitelji prate trag koji vodi i do Srbije?

Istraga otkriva da su osumnjičeni povezani s hibridnim operacijama, a tragovi vode do Srbije gdje su ranije uhićena dvojica sa sličnim dijelovima drona i eksploziva pronađenog u Leipzigu
ADIO, LJETO! Temperature naglo padaju, stižu i obilne kiše: Evo kad nam stiže velika promjena
KUPANJU SE BLIŽI KRAJ...

ADIO, LJETO! Temperature naglo padaju, stižu i obilne kiše: Evo kad nam stiže velika promjena

Do iduće srijede, temperature bi trebale prelaziti 30 stupnjeva i u unutrašnjosti i na obali, a onda nam stižu kiša i temperature niže i po deset(ak) stupnjeva...
Belgijski umjetnik za 24sata: 'Žao mi je, maknuo sam žicu pod naponom'. Evo i fotografija
DOZVAO SE PAMETI

Belgijski umjetnik za 24sata: 'Žao mi je, maknuo sam žicu pod naponom'. Evo i fotografija

Jan Fabre tvrdi da nije htio privatizirati obalu, a za 24sata je objasnio i zašto je postavio električnu ogradu i spriječio prilaz uvali, ali i protuzakonito ogradio pomorsko dobro: Radile su mi materijalnu štetu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026