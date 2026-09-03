Ministar Fuchs o novim đacima: 'Najviše odgoda traže roditelji'

Uoči početka nove školske godine ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs otkrio je za HRT najnovije podatke o upisima prvašića, odgodama polaska u školu, sigurnosnim mjerama i korištenju mobitela. Poručio je kako zasad nema dramatičnog pada broja djece koja kreću u prvi razred, dok istodobno očekuje manje odgoda upisa nego prošle godine.

Prema trenutačnim podacima, u prve razrede hrvatskih osnovnih škola upisano je više od 36.500 učenika. Konačne brojke, naglasio je Fuchs gostujući u Dnevniku, bit će poznate nakon što svi učenici budu službeno evidentirani u školskim maticama.

– Trendovi su na razini prošlogodišnjih. Nemamo drastične padove, što je jako važno. Još uvijek nismo došli do konačnih brojki upisa, ali imamo preko 36.500 prvašića – rekao je ministar.

Posebno je istaknuo podatke o odgodama upisa djece u prvi razred. Prošle godine odgodu je dobilo više od 11 posto djece, dok se ove godine zasad barata brojkom između 8,3 i 8,4 posto.

– Bit će ih manje nego prošle godine – poručio je Fuchs.

Zanimljivo, prema njegovim riječima, najveći broj zahtjeva za odgodu polaska u školu ne dolazi od stručnjaka, nego upravo od roditelja.

– Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu postavljaju roditelji, ne znam baš iz kojih pobuda. Naravno da liječnici i svi oni koji daju konačnu procjenu o tome je li dijete sposobno krenuti u prvi razred sigurno neće pustiti nekoga tko ima opravdanje – rekao je.

Dodao je kako se s roditeljima pokušava razgovarati i objasniti im da odgoda polaska u školu nije uvijek u najboljem interesu djeteta.

– Pokušava ih se uvjeriti da to nije dobro te da ne čine uslugu djetetu. Ako konačni broj bude na osam posto ove godine, možda smo isto nešto i postigli – kazao je ministar.

Govorio je i o sigurnosti u školama, temi koja je posljednjih mjeseci sve više u središtu javnosti. Fuchs je rekao kako škole postupno dobivaju operativne djelatnike za sigurnost, a njihov raspored ovisi o procjeni ugroženosti koju provodi MUP te o tehničkim uvjetima pojedinih obrazovnih ustanova.

Više od tisuću osnovnih škola i oko 500 srednjih škola već ima zaposlene djelatnike za sigurnost. Ministar je pritom naglasio kako oni nisu jedini odgovorni za sigurnost djece i zaposlenika.

– Važne su i mjere tehničke zaštite te poštovanje propisa. Pravilnik je u primjeni, možda se u nekim sredinama još uvijek uhodava, ali mislim da se poštuje – rekao je Fuchs.

Nova školska godina nastavlja i s pravilima koja se odnose na korištenje mobitela. U osnovnim školama njihovo je korištenje potpuno zabranjeno, dok srednjoškolci mobitele ne smiju koristiti tijekom nastave.

Fuchs smatra da su se nova pravila već pokazala uspješnima. Mjere se, naime, primjenjuju već jedno polugodište, a povratne informacije iz škola uglavnom su pozitivne.

– Imamo pozitivna saznanja i iz komunikacije s ravnateljima. Imamo mirnije okruženje, više druženja i bolju atmosferu u učionicama i školskom prostoru – istaknuo je ministar.

Dotaknuo se i nezadovoljstva obrazovnih sindikata zbog mogućih mjera štednje i najava zamrzavanja plaća. Rekao je kako razumije njihovu poziciju jer je, kako je naglasio, zadaća sindikata boriti se za bolja primanja svojih članova. O mogućem novom povećanju plaća nije želio iznositi konkretne najave, poručivši kako će se o tome tek razgovarati i kako ministar financija ima detaljniji pregled mogućnosti državnog proračuna.