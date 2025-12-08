Obavijesti

TRI MEDALJE

Ministar Glavina primio plivače nakon sjajnih rezultata na EP-u: 'Vratili smo se na veliku scenu'

Zagreb: Održan 27. Kongres hotelijera | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Reprezentacija je na Europskom prvenstvu u Lublinu osvojila tri medalje, uključujući Hribarovo zlato, a ministar poručuje da će država i dalje ulagati rekordna sredstva u sport.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina u ponedjeljak je primio hrvatsku plivačku reprezentaciju nakon povratka s Europskog prvenstva u 25-metarskim bazenima, koje se održalo u poljskom Lublinu.

Hrvatska je na EP-u ostvarila sjajan uspjeh osvojivši tri medalje - Jere Hribar osvojio je zlato na 50 m slobodno i srebro na 100 m slobodno, dok je štafeta u sastavu Hribar, Nikola Miljenić, Božo Puhalović i Luka Cvetko osvojila broncu na 4x50 m slobodno.

"Iskrene čestitke cijeloj reprezentaciji na svim iznimnim rezultatima, a ponajviše osvajačima medalja, Jeri Hribaru, koji je već morao otputovati u SAD zbog studentskih obveza, te našoj sprinterskoj štafeti. Hrvatsko plivanje dugo je čekalo ovakav uspjeh i ovo su stvarno sjajni pokazatelji kako se Hrvatska u plivanju vraća na veliku scenu. Čestitke i cijelom stručnom stožeru i svima koji su zaslužni za ove uspjehe," rekao je ministar Glavina

"Sva ova postignuća prvenstveno su rezultat rada i zalaganja vas i vaših trenera i cijele ekipe koja je uz vas, a mi kao Vlada pružamo snažnu podršku te svake godine osiguravamo rekordna sredstva kako biste imali optimalne uvjete za treniranje i natjecanje. I u sljedećoj godini osigurali smo više od 180 milijuna eura za sustav sporta kako bismo s takvom podrškom nastavili i dalje te vjerujem kako ćemo ovakvih sjajnih rezultata u budućnosti imati sve više," poručio je ministar Glavina.

Plivačku delegaciju predvodio je predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić, a uz osvajače medalje na prijemu je bio i ostali dio reprezentacije u sastavu Jana Pavalić, Filip Mujan, Luka Kmetić, Marin Mogić i Niko Janković te treneri Lovrenco Franičević, Jakša Arambašić i Nenad Miloš i fizioterapeut Frank Vincentio Žanetić.

