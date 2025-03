Ministar Habijan je zaljubljenik u tetovaže: Tetovirao motive vezane za Rimsko Carstvo

Tetovaže ministra pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i bivšeg HDZ-ovog zastupnika Damira Habijana već duže vrijeme intrigiraju javnost. U srijedu je sudjelovao je u srijedu na Utrci žute vrpce "Yellow Ribbon Run Pobijedimo predrasude" na zagrebačkom Bundeku. Tom prilikom pažnju su posebno privukle njegove tetovaže koje ima obje ruke, a stigle su očito i nove.

Zagreb: Tetovaže na rukama ministra Damira Habijana | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ministar Habijan u srpnju lani za 24sata govorio je o tetovažama koje krase njegovu desnu ruku. Riječ je o motivima vezanim za Rimsko Carstvo koje su nastajale u razdoblju od dvije i pol godine.

Foto: Privatni album

Faun, rimski bog zaštitnika prirode, Jupitera kao vrhovni rimski bog, Panteon kao primjer savršenstva rimske arhitekture, njemu najdraži rimski car Marko Aurelije, Koloseum i prikaz gladijatora.

- Slobodno vrijeme volim provoditi u prirodi i zato je Faust tu. Od malena sam volio povijest, posebno rimsku. Ta ljubav je ostala do danas. Obožavam njihovu arhitekturu, njihov ustroj, disciplinu, književnost - kazao je tada Habijan.

Foto: Privatni album

Aktualni ministar pravosuđa 2007. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a jedna od predmeta koje je kroz studij imao je rimsko pravo.

Foto: Privatni album

- Svi instituti koje danas imamo u samom pravu proistječu iz tog doba. To je jedna kultura koja je ostavila neizbrisiv trag u našoj civilizaciji, bez obzira na to što kažu da su mnogo uzeli iz Grčke. To je razlog zašto je cijela tetovaža posvećena Rimskom Carstvu - kazao je Habijan ranije za 24sata.