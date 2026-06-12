Ministar Habijan otkriva detalje novog zakona: 'Najopasniji bi u izolaciji mogli ostati doživotno'

Tragedija u Drnišu, u kojoj je ugašen mladi život Luke Milovca, pokrenula je korjenite promjene u domaćem pravosuđu. Dok ogorčeni građani poručuju da je cijena zakonskih izmjena bila previsoka, ministar pravosuđa Damir Habijan naglašava kako kaznena sankcija dolazi tek na kraju.

-Ako govorimo o ovoj užasnoj tragediji, onda je ovdje puno više stvari u pitanju. To je pitanje prevencije i edukacije. Ovo nije samo pitanje za ovaj resor, ovo je pitanje za cjelokupno društvo - istaknuo je ministar, dodajući da dosadašnje kazne u Hrvatskoj nisu bile niske, ali da je smisao uvođenja doživotnog zatvora u tome da ima "prije svega odvraćajući efekt".

Najavljena reforma ide u tri smjera. Uz doživotni zatvor, redefiniraju se sigurnosne mjere koje će sud ubuduće izricati pred sam kraj kazne jer je "teško predvidjeti što će se dogoditi za 15 godina". Treći smjer je osnivanje posebne štićene ustanove za ljude koji su odslužili kazne od deset ili više godina za najteža djela, ali su i dalje opasne.

Ministar objašnjava da se time štiti društvo te da se model oslanja na njemačko rješenje.

- Uvjeti koji su tamo temeljem presude utvrđeni, mi smo implementirali u ovaj posebni zakon. Ako povjerenstvo periodički procijeni da opasnost i dalje traje, onda postoji mogućnost da takva osoba u takvoj ustanovi ostane do kraja života - govori.

Ministar se osvrnuo i na druge aktualne slučajeve. Vezano uz stegovni postupak protiv šibenskih sutkinja, odbacio je optužbe za diskriminaciju rekavši da je postupio u okviru svojih ovlasti, piše Dnevnik.hr.

- U ovom slučaju ja sam na neki način svojevrsni tužitelj, a Državno sudbeno vijeće je sud koji mora donijeti odluku - pojasnio je Habijan. Što se tiče afere s Vedranom Pavlekom, potvrdio je da je Kazahstanu dostavljena sva dokumentacija te da se sada "očekuje njihova odluka".

Optužbe za politički progon

Na kraju, optužbe oporbe da je postupak protiv Viktora Šimunića politički progon nazvao je licemjernima i opasnima.

- Nema tu stranačkog predznaka. Postoji presumpcija nevinosti i mislim da bi se toga svi trebali držati - zaključio je ministar, poručivši da mu je najvažnije da svi pred zakonom imaju jednake kriterije.

- Što se tiče Šimunića, radi se o onome što je rečeno od strane Državnog odvjetništva - o djelima koja se tiču nekih poslova kod Adventa, kućica i tako dalje, nešto što smo imali u slučaju Bandić. Nema nikakve veze sa Skijaškim savezom niti ima veze s otkrivanjem ikakvih informacija - rekao je Habijan.