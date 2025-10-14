Obavijesti

POTPISAO KONVENCIJU VIJEĆA EUROPE

Ministar Habijan potpisao Konvenciju Vijeća Europe za zaštitu odvjetničke profesije

Piše HINA,
Foto: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

Do sada je Konvenciju potpisalo 18 država Vijeća Europe, među kojima 13 država članica Europske unije, a stupa na snagu kada ju ratificira najmanje osam potpisnica, uključujući šest država članica Vijeća Europe

Ministar Damir Habijan potpisao je Konvenciju Vijeća Europe za zaštitu odvjetničke profesije, priopćili su u utorak iz Ministarstva  pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te naglasili da je Hrvatska time potvrdila predanost jačanju vladavine prava i neovisnosti odvjetništva.

- Konvencijom osiguravamo da odvjetnici mogu slobodno obavljati svoju profesiju bez straha od prijetnji ili neprimjerenog uplitanja, što je ključni stup naše vladavine prava i zaštite ljudskih prava - istaknuo je Habijan.

Foto: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

Konvencija je usvojena na sastanku Odbora ministarskih zastupnika Vijeća Europe u ožujku, a za potpisivanje otvorena u svibnju. Predstavlja prvi međunarodno pravno obvezujući instrument koji osigurava zaštitu odvjetnika i slobodu obavljanja odvjetničke profesije.

Do sada je Konvenciju potpisalo 18 država Vijeća Europe, među kojima 13 država članica Europske unije, a stupa na snagu kada ju ratificira najmanje osam potpisnica, uključujući šest država članica Vijeća Europe.

Ministar Habijan u Strasbourgu se susreo s glavnim tajnikom Vijeća Europe Alainom Bersetom s kojom je razgovarao o jačanju demokracije u digitalno doba, a održao je i sastanak s predsjednikom Europskog suda za ljudska prava Mattiasom Guyomarom, s kojim je razgovarao o važnosti neovisnog pravosuđa u Europi i zaštiti temeljnih ljudskih prava.

Svrha je Konvencije osigurati da odvjetnici mogu slobodno obavljati svoju profesiju bez straha od fizičkih napada, prijetnji, uznemiravanja, zastrašivanja ili neprimjerenog uplitanja. Države potpisnice Konvencije obvezuju se provoditi učinkovite istrage u slučajevima prijetnji ili napada te osigurati potrebne zaštitne mjere.

Konvencija također uređuje profesionalna prava odvjetnika, slobodu izražavanja, disciplinske postupke, zaštitu odvjetnika i njihovih suradnika, kao i neovisnost i samoupravu odvjetničkih komora. Njome se uspostavlja i Skupina stručnjaka za zaštitu odvjetničke profesije (GRAVO) koja će pratiti provedbu Konvencije.

Foto: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

Iz Ministarstva pravosuđa podsjetili su i da je Hrvatska, u skladu s odlukom Vlade RH od 4. rujna, prihvatila tekst Konvencije i osigurala usklađenost nacionalnog zakonodavstva s njezinim odredbama, a da je Hrvatski sabor 27. lipnja donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu, kojim su dodatno ojačana procesna jamstva i prava odvjetnika te položaj Hrvatske odvjetničke komore.

