Ministar: Izrael neće prihvatiti turske oružane snage u Gazi

Izrael neće prihvatiti prisutnost turskih oružanih snaga u Gazi, kako nalaže američki plan kojemu je cilj trajno okončanje rata na palestinskom teritoriju, rekao je u ponedjeljak izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar. U plan američkog predsjednika Donalda Trumpa uključene su i međunarodne snage na području Gaze, a trebale bi osigurati krhko primirje koje je započelo ovaj mjesec, prekinuvši dvogodišnji rat između Izraela i palestinske militantne skupine Hamas. No ostaje nejasno hoće li arapske i ostale države biti spremne uključiti svoje vojne trupe u međunarodne snage.

"Zemlje koje žele ili su spremne poslati oružane snage trebale bi biti barem poštene prema Izraelu", rekao je Saar na konferenciji za novinare održanoj u Budimpešti.

Nekoć bliski tursko-izraelski odnosi drastično su se pogoršali za vrijeme rata u Gazi, a turski predsjednik Tayyip Erdogan kritizirao je razornu izraelsku zračnu i kopnenu kampanju na tu malu palestinsku enklavu.

"Turska je, na čelu s Erdoganom čitavo vrijeme imala neprijateljski pristup prema Izraelu", rekao je Saar na konferenciji za novinare održanoj zajedno s njegovim mađarskim kolegom Peterom Szijjartom. "Dakle, nije razumno dopustiti njihovim oružanim snagama ulaz u Pojas Gaze i na to nećemo pristati, što smo jasno poručili i svojim američkim prijateljima", rekao je Saar.

I premda je Trumpova administracija isključila mogućnost slanja američkih vojnika u Pojas Gaze, o doprinosu višenacionalnih vojnih snaga razgovarala je s Indonezijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Egiptom, Katarom, Turskom i Azerbajdžanom.

Prošli je tjedan Netanyahu nagovijestio da bi se snažno usprotivio bilo kakvoj ulozi turskih sigurnosnih snaga u Gazi. U nedjelju je rekao da će Izrael odlučiti kojim će vojnim trupama dopustiti ulaz u Gazu.

Američki državni tajnik Marco Rubio je, tijekom posjeta Izraelu s ciljem učvršćenja primirja, u petak rekao da će se međunarodne snage morati sastaviti od "zemalja s kojima se Izrael osjeća ugodno".

Nije komentirao tursko sudjelovanje.